¿Será el fin de los 3 amigos? Pepe Segarra, una leyenda del periodismo deportivo, realizó una publicación en la que insinuó su salida de Televisa.

Pepe Segarra es uno de los indispensables de Televisa. Cuando se habla de béisbol o de NFL, es él el encargado, tiene experiencia de sobra, ha narrado Super Tazones desde 1986.

Además, no ha estado solo, ha sido parte de un tridente de comentaristas históricos para Televisa, Toño de Valdés y Enrique Burak y Pepe Segarra han compartido cuadro por casi 40 años.

“Los 3 amigos”, se hacen llamar y han narrado juntos, Super Bowl, Series Mundiales y más, actualmente, incluso tienen un canal en YouTube y un podcast.

¿Qué publicó Pepe Segarra sobre su salida de Televisa?

Pepe Segarra dejó a varios aficionados confundidos tras una publicación en ‘X’, antes Twitter, en la que parece que saldrá de Televisa.

“Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen.”, comentó Pepe Segarra.

Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!!

Les cuento pronto…. 2/2 — Pepe Segarra (@pepesegarra) March 6, 2024

Terminó con: “nos vamos a divertir”. Lamentablemente no dio más información sobre su futuro, por que las dudas y especulaciones se incrementaron.

Lo único que podemos observar son a sus compañeros de profesión, desearle lo mejor en su nuevo proyecto.

Enhorabuena por el trabajazo, queridísimo Pepe. Tu trayectoria es de leyenda. ¡Mucho éxito en lo que siga! — Alberto Lati (@albertolati) March 6, 2024

Pepe Segarra un histórico de Televisa

Pepe Segarra tenía un sueño, ser narrador deportivo, desde su infancia su padre le inculcó el amor a los deportes, por lo que obra de la casualidad y causalidad, conoció a un directivo de Televisa, estos se hicieron amigos y le comentó que hiciera una prueba para ser parte de los narradores.

De esta forma, Pepe Segarra entró a Televisa en 1983, con una figura de la narración deportiva como lo fue, El Mago Septién.

Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés vestidos de Elvis Presley, ya ganaron el Super Bowl de rating de la TV mexicana.



¡Larga vida a los Tres Amigos! #SuperBowlLVIII pic.twitter.com/3XuJ3FpFsL — Miguel Mendoza (@elmiguelon22) February 12, 2024

Después en 1986, narró su primer Super Bowl, junto con Toño de Valdés y Enrique Burak y el resto es historia. 25 Super Tazones, 20 Series Mundiales, 8 Juegos Olímpicos y mucho más, es el curriculum que puede presumir Pepe Segarra.