'O Rei' recordó al 'Pibe de Oro' como un mago de balón y una leyenda, pero sobre todo como su amigo.

Ha pasado una semana de la lamentable muerte de Diego Maradona, la cual ha levantado polémica en muchos aspectos; no obstante, siguen los mensajes de cariño, como el que le escribió Pelé a través de su cuenta de Instagram.

Pelé recordó a Diego como un genio del balón que maravilló al mundo con sus jugadas y regates, pero destacó aún más la personalidad y el gran corazón que el argentino siempre mostró con sus seres queridos.

"Hoy han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande", señaló 'O Rei'.

Pelé acompañó el emotivo mensaje con una serie de fotos junto a Diego Maradona, algunas que tienen que ver, evidentemente, con el futbol y otras con otros momentos de su amistad, pero siempre mostrándose respeto y mucho cariño.

Pelé: "Te amo, Diego"

Diego Maradona y Pelé son considerados los dos futbolistas más grandes de todos los tiempos, pero el brasileño se quedará siempre con una lección que aprendió del argentino.

Pelé destacó la actitud del 'Pelusa' para decir "Te amo" más seguido a sus seres queridos, y se lamentó por no podérselo haber dicho en persona, por lo que aprovechó la publicación para hacerle saber su sentir.

"Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Y a tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que amar y decir "te amo" mucho más a menudo. Tu rápida partida no me dejó decírtelo, así que solo te escribiré: te amo, Diego ", agregó Pelé en su emotiva publicación.

Diego Maradona murió el pasado 25 de noviembre a los 60 años debido a un paro respiratorio. El argentino siempre estuvo lleno de polémica y su muerte no podía ser la excepción, desde que reunió a cientos de miles de personas en plena pandemia, hasta los cargos que se le han imputado al doctor que lo operó por "homicidio culposo".