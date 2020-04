"Le dije a Cristiano que en Argentina lo odiamos un poco": Paulo Dybala

El argentino reveló que en su país no se tiene una imagen positiva del portugués, aunque aseguró que en la vida real es un gran compañero.

Cristiano Ronaldo es uno de esos personajes con el que no hay más de dos opciones: lo quieren o lo odian. Probablemente sean más los lugares donde lo aprecien; sin embargo, su compañero en la Juventus Paulo Dybala señaló que Argentina no es uno de ellos.

En declaraciones para la Asociación de Futbol Argentino (AFA), 'La Joya' Dybala reveló que en su país no tiene una imagen muy positiva del astro portugués, incluso por cosas tan sencillas como su forma de vestir o caminar; no obstante, señaló que en la vida real es una gran persona.

"Le dije: Cristiano, en Argentina, un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa” Paulo Dybala

Una de las principales razones por las que en Argentina odian a Cristiano Ronaldo es Lionel Messi, con quien ha llevado una tremenda batalla deportiva en los últimos 15 años.

Cabe mencionar que Dybala es uno de los pocos jugadores que ha podido compartir vestuario con los dos mejores jugadores de nuestra época: con Cristiano en la Juventus y con 'La Pulga' en la Selección Argentina.

Dybala va ganando al coronavirus

Paulo Dybala también habló sobre su estado de salud, luego de que hace algunos días se dio a conocer de que dio positivo a coronavirus, al igual que su pareja Oriana Sabatini.

El delantero argentino reveló cómo se dio cuenta de que algo no iba bien con su cuerpo y cómo llevó la situación tras enterarse del resultado de la prueba del Covid-19.

"Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí me di cuenta de que algo no estaba funcionando bien. Los test que me hizo el club dieron positivos y después de eso empecé a tener más síntomas como la tos, sentía el cuerpo cansado y tenía mucho frío. Pero no me desesperé, estaba tranquilo porque los doctores me dijeron que iba a estar bien” Paulo Dybala

Por último, mandó un mensaje a la población para que se tome en serio el tema de la pandemia, pues señaló que en Italia hay muertes a diario.