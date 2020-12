¿Ha sido exagerada la cobertura a Diego Maradona?

Sí, ya basta No, bien merecido ¿Quién es Maradona?

Sí, ya basta 83% No, bien merecido 11% ¿Quién es Maradona? 6%

poll_amp.error.message

¿Por qué Paula Dapena se negó a homenajear a Diego Maradona?

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre , fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, es por ello que diversas colectivas y mujeres aprovecharon el acontecimiento para exponer las actitudes y agresiones machistas que caracterizaron al astro argentino.

De ahí que Paula Dapena decidiera no homenajear a Maradona, pues, como señaló, las víctimas de sus actos violentos no tuvieron ningún tipo de reconocimiento, por ende, ella no se prestó a los actos derivados de su muerte.

“Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas” Paula Dapena