Este sábado 7 de octubre continúa la actividad de la jornada 12 de la Liga MX con duelos muy atractivos; el que más llama la atención es el juego entre el Club Chivas y el Atlas FC.

Faltan solo 5 juegos por disputarse en este torneo y la tabla de posiciones se sigue moviendo. El inicio de este fin de semana el Club América confirmó su liderato luego de vencer al Mazatlán FC.

Pero este sábado arranca con muchas emociones con el partido entre Rayados de Monterrey vs FC Juárez, después se jugarán el Pachuca CF vs Club Tigres, Club Chivas vs Atlas FC y Cruz Azul vs Club Pumas.

Rayados de Monterrey vs FC Juárez: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

Los Rayados de Monterrey buscan un triunfo en su casa luego que vienen de 2 juegos sin conocer la victoria de manera consecutiva, tras el empate ante el Club Puebla los dirigidos por el Tano Ortíz tratarán de sacar los tres puntos.

Por otro lado, el FC Juárez viene de caer goleado por Tijuana y en su segundo partido seguido como visitante trataran de conseguir los tres puntos y seguir escalando puestos en la tabla general.

Partido: Rayados de Monterrey vs FC Juárez

Sede: Estadio BBVA Bancomer

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: ViX+

CF Pachuca vs Club Tigres: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El CF Pachuca tratará de sacar los tres puntos en su casa luego de que fueron goleados en la cancha del Estadio Azteca ante el Club América.

Mientras que el Club Tigres quiere seguir con su racha de 3 partidos sin perder, producto de dos victorias y un empate, buscarán los tres puntos en calidad de visitante y seguirá peleando el liderato con el Club América.

Partido: CF Pachuca vs Club Tigres

Sede: Estadio Hidalgo

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: Fox Sports, Claro Sports y ViX+

Club Tigres (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Club Chivas vs Atlas FC: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

Este sábado se jugará una edición más del Clásico Tapatío entre el Club Chivas vs el Atlas FC, ambos equipos necesitan la victoria en esta jormada si quieren seguir aspirando a la liguilla del Apertura 2023.

El Club Chivas está en una crisis deportiva debido a todo lo que viven dentro de la institución, lo que el Atlas tratará de aprovechar para sacar los 3 puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Partido: Club Chivas vs Atlas FC

Sede: Estadio Akron

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TUDN, TV Azteca, ViX+

Cruz Azul vs Club Pumas: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

Y para cerrar esta jornada sabatina de la fecha 12 del Apertura 2023, el Cruz Azul recibe al Club Pumas en la cancha del Estadio Azteca; Juan Ignacio Dinenno, jugador de Pumas, calentó este partido en redes sociales.

Ambos equipos vienen de conseguir la victoria en la jornada doble, por un lado el Cruz Azul sumó su segunda victoria consecutiva, mientras que los Pumas a pesar de haber caído ante el América, goleó al Querétaro por 4-0.

Partido: Cruz Azul vs Club Pumas

Sede: Estadio Azteca

Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TUDN, Canal 5 y ViX+

Pumas UNAM vs Cruz Azul, (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

