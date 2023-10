Este viernes 20 de octubre comienza la actividad de la jornada 13 de la Liga MX luego del parón por la fecha FIFA con duelo muy interesantes a lo largo del fin de semana y el partido que llama más la atención será el de Club Pumas vs Rayados de Monterrey.

Faltan solo 4 jornadas más para que se culmine la fase regular y la tabla de posiciones comienza a tener forma pues el Club América sigue más líder que nunca y quiere rectificar su gran torneo este sábado cuando reciba al Club Santos.

Pero este viernes arranca la jornada 13 con partidos como Mazatlán FC vs Atlas FC, Club Puebla vs Club Chivas y FC Juárez vs Pachuca CF ya para el sábado lo juegos son; León vs Toluca, Club América vs Club Santos, Querétaro vs Tijuana y Tigres vs Cruz Azul.

Ya para el día domingo y cerrar con la jornada 13 del campeonato del futbol mexicano, habrá el juego más atractivo del fin de semana y será el Club Pumas vs Rayados de Monterrey y en la noche el Atlético San Luis vs Club Necaxa.

América (Roberto Echeagaray / Roberto Echeagaray)

Club Puebla vs Club Chivas: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El Club Chivas visita la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Club Puebla y los dirigidos por Veljko Paunovic quieren seguir sacando triunfos, mientras que los de Puebla buscarán mantener su racha de 2 juegos sin perder.

Partido: Club Puebla vs Club Chivas

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TV Azteca y Fox Sports

Club América vs Club Santos: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El Club América es el súperlíder del torneo y buscará seguir con esta racha de partidos invictos ya que solo ha perdido 1 vez en toda la campaña, mientras que el Club Santos quiere quitarles el invicto sacando los 3 puntos de visitante.

Partido: Club América vs Club Santos

Sede: Estadio Azteca

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TUDN y Canal 5

Club Tigres vs Cruz Azul: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El Cruz Azul visita el Estadio Universitario para enfrentar al Club Tigres en esta jornada 13 y al conjunto cementero se le da muy bien jugar en esa cancha pues no pierde en el Volcán desde el Apertura 2014 contra Tigres.

Partido: Club Tigres vs Cruz Azul

Sede: Estadio Universitario

Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: Canal 5 y VIX

Tigres UANL vs Cruz Azul (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Club Pumas vs Rayados de Monterrey: ¿Cuándo y donde ver este partido de Liga MX?

El Club Pumas pasa el mejor momento de la era del Turco Mohamed y quiere convertirse en el mejor local de toda la Liga MX y por eso buscará vencer a unos Rayados de Monterrey que no vienen bien y además contarán con bajas importantes.

Partido: Club Pumas vs Rayados de Monterrey

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Hora: 12:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: Canal 2 y TUDN

Estos son el resto de partidos de la jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga MX para este fin de semana:

Mazatlán FC vs Atlas Fc: Viernes 20 de Octubre 19:00 horas, Estadio “El Kraken”

FC Juárez vs Pachuca CF: Viernes 20 de Octubre, 19:06 horas, Estadio Olímpico Benito Juárez

Club León vs Club Toluca: Sábado 21 de Octubre 17:00 horas, Estadio Nou Camp

Querétaro vs Club Tijuana: Sábado 21 de Octubre 19:06 horas, Estadio Corregidora

Atlético San Luis vs Necaxa: Domingo 22 de Octubre 18:00 horas, Estadio Alfonso Lastras

