El día domingo 25 de febrero en la edición 38 del Maratón de Guadalajara, el atleta Israel Oropeza Vázquez fue atropellado por una motocicleta que transportaba a un juez del evento y podría recibir una sanción grave.

Afortunadamente el corredor participante, Israel Oropeza Vázquez, sobrevivió pero sí sufrió varios golpes por el atropello de la moto a menos de un kilómetro de la meta en la edición 38 del Maratón Guadalajara. En la moto iban dos personas, una de ellas era un juez y ambos están en riesgo de recibir una sanción.

El video del terrible accidente salió en redes sociales y se puede ver como va corriendo Israel Oropeza en la vía, mientras la motocicleta se acerca a él en lugar de pasar por los otros carriles libres.

¿Habrá sanción para el que atropelló al corredor?

En la edición 38 del Maratón de Guadalajara, el corredor Israel Oropeza Vázquez fue atropellado por una motocicleta donde venían a bordo dos personas. En redes sociales circuló el video y empezaron a exigir una sanción para el atleta.

Israel Oropeza Vázquez confirmó los hechos y dijo que si había sido atropellado por una motocicleta durante el Maratón de Guadalajara.

“Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente que pasó del km 19/20, no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindra, aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia, estoy consciente que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia” expresó el participante.

Por otro lado, en los comentarios del video, la gente cuestionó por qué la motocicleta nunca ayudó a Israel después de que lo atropelló y también porqué no se hicieron a otro lado si tenían la vialidad totalmente libre.

A pesar de que Israel no sufrió golpes graves ni fracturas, pudo haber quedado muy lastimado o incluso pudo haber muerto.

El Maratón Guadalajara y las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre si habrá una sanción o no sobre este atropello.

Resultados del Maratón Guadalajara

En la edición 38 del Medio Maratón de Guadalajara del día domingo 26 de febrero, el primer lugar se lo llevó Stephen Kiprop de Kenia con tiempo de 1 hora 1 minuto y 21 segundos.

El jalisciense, José Luis Santana Marín, fue el mexicano que terminó dentro de los diez primeros lugares, quedando en la octava posición.

Mientras que en la rama femenil, Aberu Ayana de Etiopía consiguió el primer lugar con 1 hora 8 minutos 51 segundos. Las mexicanas Daniela Vaca y Mayra Sánchez quedaron en el sexto y séptimo lugar respectivamente.