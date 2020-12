La clavadista mexicana Paola Espinosa emitió un comunicado en el que señaló que superó el Covid-19 junto a su hija.

El ser un atleta de alto rendimiento y llevar una buena alimentación no son motivos de garantía para no contagiarse del nuevo coronavirus. Así le pasó a Paola Espinosa, quien reveló este martes ya superó al Covid-19 junto a su hija Ivana.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Paola Espinosa -de 34 años de edad -, reveló cómo fue que decidió hacerse la prueba del coronavirus y cómo, pese a que al principio no mostró síntomas, sufrió la enfermedad que sigue afectando a cientos de miles de vidas en México y en el mundo.

"Después de semanas difíciles en casa, les comparto que vencí al covid-19. Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas. pero conforme pasaron los días, tuve algunas complicaciones que he ido superando como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento" Paola Espinosa

Después de semanas difíciles en casa, lo vencí. #PorIvana #PorMéxico NADA ME DETENDRÁ

¡Gracias por su cariño! pic.twitter.com/M1KLbmd4Ci — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) December 23, 2020

Hija de Paola Espinosa también dio positivo

Paola Espinosa señaló que lo que más le afectó durante este proceso, no fue sufrir la enfermedad, sino que su pequeña hija Ivana, de 3 años de edad , también dio resultado positivo, aunque por fortuna fue asintomática.

"Fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó, lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia, me dio la fuerza para salir adelante por ellos” Paola Espinosa. Clavadista mexicana

Paola Espinosa manda mensaje a todos los afectados por el coronavirus

Después de agradecer a sus doctores, Paola Espinosa mandó un mensaje de fuerza a todos los que se encuentran afectados por el coronavirus, así como un profundo agradecimiento al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de esta batalla.