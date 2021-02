Paco Jémez, ex director técnico de Cruz Azul, le salvó la vida a un golfista al que le realizó un masaje cardiaco durante 10 minutos.

Paco Jémez, quien fuera director técnico de Cruz Azul, le ha dado la vuelta al mundo, pero no por un tema relacionado con el futbol, sino porque le salvó la vida a un golfista que sufrió un infarto en un campo de golf de La Coruña, España.

De acuerdo con información de 'La Voz de Galicia', fue el pasado lunes, en el Club de Golf A Zapateira, donde Paco Jémez se convirtió en el héroe de un golfista de más de 65 años de edad que sufrió un infarto.

El exentrenador de La Máquina pasaba por el Hoyo 10 del Club de Golf, cuando a lo lejos vio una dramática escena donde un golfista yacía en el suelo mientras otras tres personas trataban de animarle para que resistiera en lo que llegaba una ambulancia.

La revelación de Paco Jémez: "Cuando llegué estaba muerto"

En declaraciones posteriores, recogidas por el mismo medio, Jémez reveló cómo fue el momento en el que se dio cuenta de lo sucedido. Señaló que cuando llegó, el veterano golfista estaba prácticamente muerto, por lo que le realizó masajes cardiacos durante 10 minutos.

"Cuando llegué estaba muerto. Nunca me había visto en una situación así. Tenía alguna noción de cómo se hace un masaje de reanimación y me puse a ello sin dudarlo. Era la primera vez que lo hacía. El hombre no respiraba, no latía, estaba completamente fulminado" Paco Jémez

El técnico español relató que contó con la ayuda de otra socia del club que se acercó para reemplazarlo con los masajes cardiacos, pues después de hacerlo durante 10 minutos estaba completamente "reventado".

Paco Jémez, emocionado tras salvar la vida del golfista

Paco Jémez, quien actualmente no se encuentra dirigiendo, se mostró emocionado por salvarle la vida al golfista de 66 años, con quien pudo hablar después del incidente, revelando que se encuentra bien y estable.

"Estoy muy satisfecho, nunca había hecho una cosa así y me emociona mucho saber que está bien, que se está recuperando. He podido hablar con él y está estable" Paco Jémez