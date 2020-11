El exfutbolista señaló que probablemente califiquen a la liguilla, pero no cree que puedan ganar el título del Apertura 2020.

Las Chivas de Guadalajara tuvieron un torneo lleno de altibajos en el que comenzaron con el pie izquierdo, aunque lograron componer el camino para calificar al repechaje; no obstante, para Oswaldo Sánchez, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no es favorito para la Liguilla.

El famoso 'San Oswaldo' aseguró que Chivas no tendrá problemas para vencer a los Rayos del Necaxa en el repechaje y así avanzar a los cuartos del final; sin embargo, y aunque espera que el equipo salga campeón, señaló que en la Liguilla no son favoritos.

"Me parece que Chivas no es favorito en esta Liguilla. Van a dar pelea, contra Necaxa no tendrán problemas por avanzar y ojalá sean campeones", dijo para W Deportes.

En

Oswaldo Sánchez. A un año del fallecimiento de Jorge Vergara.



"Me parece que Chivas no es favorito en esta liguilla. Van a dar pelea, contra Necaxa no tendrán problemas por avanzar y ojalá sean campeones".

Será el próximo sábado, en punto de las 19 horas, cuando el Rebaño Sagrado reciba en su casa a los Rayos del Necaxa, equipo que, de la mano de José Guadalupe Cruz, acumula cinco victorias de forma consecutiva.

Oswaldo Sánchez recuerda a Jorge Vergara

Este 15 de noviembre se cumplió un año de fallecimiento de Jorge Vergara, quien fuera el propietario de las Chivas de Guadalajara por muchos años, siendo la cabeza del proyecto en el que el propio Oswaldo Sánchez formó parte.

Al respecto, el ahora comentarista de televisión, recordó que Jorge Vergara siempre mostró confianza hacia el jugador, por lo que les mandó un mensaje a los jugadores que hoy portan el escudo del club rojiblanco.

"Jorge siempre confió en el jugador. Hace falta que les digan lo que significa portar la playera de Chivas. Esto es convicción y determinación", señaló el exportero.

Oswaldo Sánchez defendió la camiseta de las Chivas durante siete años (1999-2006). Fue justo en su último torneo en el club cuando logró el título, el primero de Jorge Vergara como propietario.