Palafox dijo sentirse incómoda de que a las jugadoras y mujeres en general se les valore sólo por su físico.

México.- En pleno Día Internacional de la Mujer, Norma Palafox mandó un contundente mensaje contra el acoso. Y es que incluso ha sufrido esta clase de violencia en los estadios de la Liga MX Femenil y redes sociales.

Lamentablemente, tanto Palafox, jugadora de Chivas, como otras de sus colegas, han sido víctimas de comentarios machistas y sexistas por parte de diversos aficionados. Sin embargo, aclaró en entrevista con AS que no va a cambiar ni su indumentaria ni ninguna otra parte de su físico.

“Es incómodo que no te puedas acomodar una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto. Así lo voy a hablar claro: es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no voy a ponerme un short súper grande. No me siento cómoda”. Norma Palafox

“Voy a ser sincera: obviamente me duele, porque no nada más soy yo. Sé que soy una de las que está ahí, pero sé de muchas mujeres, y no nada más en el futbol. Toda mujer se siente agredida, se puede decir, pero trato de no enfocarme en eso, trato de sobrellevarlo”.

🎥 “Lo voy hablar claro: es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande, no me siento cómoda. Quiero ser futbolista, no quiero ser modelo. Te voy a ser sincera: duele porque no nada más soy yo”: Norma Palafox. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/7XghiRSTFO — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 8, 2020

Exige respeto a la mujer

Asimismo, la campeona con el Rebaño Sagrado en el Clausura 2017 aseveró que las mujeres no son un simple objeto de consumo varonil, ya que no sólo valen por su físico.

“Pido respeto hacia toda mujer, que no vean nada más un cuerpo bonito, un físico bonito… hay muchas áreas donde hay mujeres que aportan muchísimo. No nada más somos un objeto, que no nada más somos un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos, también somos seres humanos”.

En el mismo sentido, se dijo entusiasmada por el movimiento feminista que está en las calles alzando la voz contra la violencia de género que a diario viven las mujeres en un país como México, que tiene una de las tasas más elevadas de feminicidio en América Latina.

“Es una manera de demostrar nosotras que podemos. Me da muchísimo gusto que muchas mujeres estemos levantando la voz, que sigamos diciendo 'aquí estamos'. En todos los lugares siempre hay una mujer que te dice 'aquí estoy, yo hago esto'. La verdad estoy impactada de lo que estamos logrando, de lo que estamos haciendo como mujeres. Esto va a seguir para adelante hasta llegar a un punto donde nos respeten como debe ser y nos traten como debe de ser”.

Norma Palafox es una delas futbolistas más sobresalientes de toda la Liga MX Femenil, toda vez que suele ser un constante dolor de cabeza para las defensoras rivales gracias a su tremenda habilidad; aunado a ello, es poseedora de una excelente definición de cara a portería, lo que la ha hecho una de las favoritas de la nación rojiblanca.