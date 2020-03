"Es un inconsciente": Nico Sánchez explota contra AMLO

En entrevista para un medio argentino, el defensa de Rayados habló sobre cómo vive la situación del coronavirus en nuestro país.

Nico Sánchez explotó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la polémica que ha desatado a nivel mundial tras pedir a los mexicanos que sigan su vida normal pese a la pandemia del nuevo coronavirus.

En entrevista para el medio argentino CieloSports, el defensa de Rayados de Monterrey mostró su descontento con unas declaraciones en las que consideró al mandatario mexicano como un "inconsciente total".

“Es un inconsciente total (el presidente de México). O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo” Nico Sánchez. Defensa Rayados

🔴 AHORA 🎙️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados



"O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana" pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (@cielosports) March 24, 2020

El defensa argentino aceptó no saber nada de política; no obstante, indicó que, tomando en cuenta las medidas que han implementado otros gobiernos ante el COVID-19, en México se siguen otras direcciones.

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”

En Rayados no tienen prisa por reanudar el CL20

Sobre el Clausura 2020, competición que se encuentra suspendido por la pandemia del coronavirus, Nico Sánchez señaló que en Rayados hay confianza de que pronto se reanude, aunque señaló que no hay prisa.

“Por lo que nos dijeron la semana pasada es un hecho que la liga no se iba a cancelar, faltan siete fechas y no hay desesperación por nada. No hay necesidad de apurarse para reanudar”

📹| Nos mantenemos activos para regresar más fuertes 💪🏼



El entrenamiento del día para Avilés Hurtado desde casa en compañía de su #FamiliaRayada 🏃🏻#EnLaVidaYEnLaCasa 🏡💙⚪ pic.twitter.com/uTWFnNHbgZ — Rayados (@Rayados) March 25, 2020

Después de 10 jornadas disputadas en el torneo de la Liga MX, el equipo campeón del futbol mexicano no ha podido ganar ni un solo encuentro y tan solo acumula cinco puntos de 30 disponibles.