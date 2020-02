“Hoy tengo un partido aparte y no lo voy a perder”: Nico Castillo al dejar hospital

Castillo estará fuera de actividad por lo menos tres meses, es decir, es casi imposible que lo volvamos a ver en el Clausura 2020 de Liga MX.



México.- Son días complicados para Nico Castillo, quien presentó una trombosis luego de que fuera operado por una rotura de tendón. Sin embargo y para su fortuna, este domingo 9 de febrero abandonó el hospital donde se encontraba internado.

A través de su cuenta de Instagram, el chileno agradeció el apoyo que le fue brindado en esta compleja situación, además, advirtió que se repondrá de la adversidad.

“Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta. Gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí... Hoy tengo un partido aparte, ¡Y no lo voy a perder!”.

Es claro que lo más importante en estos momentos es que Nicolás castillo se recupere de forma satisfactoria de las afecciones que padeció. No obstante, los aficionados azulcremas están preguntándose cuándo es que volverá a la actividad.

El Club América informa que el jugador Nicolás Castillo ha sido dado de alta del hospital para continuar su proceso de rehabilitación.

Recordemos que, en primera instancia, varios especialistas vaticinaron que Castillo estaría de vuelta en aproximadamente tres meses , incluso se dijo que la trombosis no alteraría los pronósticos.

No obstante, en el mismo mensaje, Castillo dejó en vilo su destino, pues afirmó no saber qué vendría para en él en un futuro. Aunque eso sí, cabe señalar que también agradeció a los directivos del América por el respaldo.

“No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca. GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías. Les deseo lo mismo que me desean pero por mil”.