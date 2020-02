El “Hijo de la Leyenda” vaticinó que Poncho no le duraría ni un round arriba del cuadrilátero.



México.- Julio César Chávez Jr. reveló que no ha podido conciliar el sueño debido a que se encuentra preocupado por Poncho de Nigris, con quien podría llevar a cabo una pelea de box.

¿La razón? Pues que el Júnior está inquieto porque, como adelantó, dejará irreconocible al interprete si es que el pleito amistoso se lleva acabo.

“He andado preocupado por Poncho de Nigris, porque está güerito y bonito, pero lo voy a dejar loco y ni su esposa lo va a reconocer”.

Julio César Chávez Jr.

Ni un sólo round aguantaría



Recordemos que hace unos días, el ahora cantante propuso que el combate sea a 6 rounds y no a 3 como originalmente estaba planeado. Sin embargo, Chávez Jr. consideró que con uno será suficiente para dejar en claro que es muy superior a su eventual oponente.

“No he podido dormir, Poncho, de lo mal que me siento por lo que te voy a hacer si te subes al ring conmigo un sólo round conmigo. Pero son tres, va, no le vayas a cambiar a seis, porque aparte cobras mucho”.



Mamá de Poncho no quiere que haya pelea



Cabe señalar que es posible que en una de esas la “pelea del siglo” se cancele, pues la mamá de Poncho de Nigris no quiere que su hijo salga maltratado.