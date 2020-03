Los playoffs cambiarán para la próxima campaña , pues habrá 2 juegos más en ronda de comodines, mientras que solo el primer lugar tendrá descanso.

La NFL dio a conocer este martes 31 de marzo que el sistema de postemporada sufrirá algunas modificaciones, entre ellas, que dos equipos más podrán jugar en dicha instancia.

A través de un comunicado, la liga dio a conocer que tras un acuerdo entre los dueños de los equipos y el sindicato de jugadores , se aprobó que a partir de la próxima campaña dos equipos más se sumarán a los playoffs.

"Los dueños de equipos de la NFL aprobaron el martes expandir los playoffs, con la adición de un equipo en cada conferencia a partir de la próxima temporada" NFL

NFL owners approve expanding postseason to 14 teams: https://t.co/qOD3NpqEXU pic.twitter.com/8pss61NAVF — NFL (@NFL) March 31, 2020

Es decir que ahora, en lugar de 12 equipos serán 14 los que busquen ganar el trofeo Vince Lombardi.

Cabe mencionar que la última ocasión en la que la NFL modificó y expandió su formato de playoffs fue en la temporada 1990, cuando aumentó de 10 a 12 equipos.

¿Cómo se jugará la postemporada?

Con este nuevo formato, ahora serán 14 equipos los que busquen ganar el Super Tazón, lo que significa varios cambios al formato de la postemporada.

El primero de ellos es que habrá un juego de comodín extra , es decir tres en total, mientras que solo el primer lugar de cada conferencia recibirá una semana de descanso.

El primer lugar de cada conferencia descansará en la semana de comodines, mientras que los siguientes rivales se enfrentarán el 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

🏈 | #NFL



🚨



A través de las redes sociales, la NFL anunció que los equipos aceptaron la propuesta de expandir los playoffs.



➡️ Se jugarán de 12 a 14 equipos

➡️ habrá un juego adicional en la ronda de Wild Card

➡️ sólo el primer sembrado de cada Conferencia descansará pic.twitter.com/6IWvcbor2O — Expreso Deportivo (@Expreso_Dporte) March 31, 2020

Sin duda esta decisión generará polémica, pues unos se han mostrado a favor ya que dará más espectáculo y es más justo para el mejor equipo de cada conferencia, mientras que por otro lado, expertos señalan que esto podría provocar que equipos con una temporada mediocre, incluso con récord perdedor, accedan a la postemporada.