El futuro profesional de Neymar Jr. seguirá en el futbol francés, pues todo parece indicar que renovará contrato con el Paris Saint-Germain (PSG) por los próximos cuatro años, una noticia que sería confirmada en las próximas horas y que provocaría otros cambios en el futbol internacional.

De acuerdo a un reporte de ESPN, Neymar ya habría llegado a un acuerdo con la directiva del PSG para extender su vínculo contractual por los próximos cuatro años , con lo que tendría contrato hasta junio del 2026.

Neymar se quiere quedar en el PSG

Los primeros dos años de Neymar en el PSG fueron complicados, tanto, que había rumores de que el brasileño se había arrepentido al poco tiempo y buscaba regresar a como diera lugar al cuadro culé junto a Messi y Suárez.

Sin embargo, parece que todo cambió en la última temporada y el futbolista brasileño ya es muy feliz en París, lo que dejó claro hace unos días en una entrevista para TF1, donde expresó su deseo de quedarse en el club.

"Estoy feliz en el PSG. Ha cambiado mucho. No sabría decir por qué. No sé si soy yo o algo más lo que ha cambiado. Pero hoy me siento bien, me he adaptado, soy más reivindicativo. Quiero quedarme en el PSG, y espero que Kylian (Mbappé) también se quede. Es algo que quieren los aficionados del PSG también" Neymar

"Neymar es el centro del proyecto en el PSG"

No cabe duda de que Neymar es la gran estrella del PSG, y muestra de ello es que Kylian Mbappé aseguró que el brasileño es el centro del proyecto del equipo y que él le ayudará en lo que pueda.

"Los estatus estaban establecidos desde que llegué a París: Neymar es el centro del proyecto, y yo estoy ahí para ayudarle. Porque cuando llegué al PSG, yo no era una estrella emergente y debía confirmarlo en el campo” Kylian Mbappé

Cabe recordar que Mbappé también se encuentra negociando una posible renovación con el PSG; no obstante, la renovación de Neymar podría provocar su salida al Real Madrid, más si se concreta la llegada de Lionel Messi al cuadro parisino como se ha especulado en las últimas semanas.

Mbappé y Neymar AFP

Los títulos de Neymar con el PSG

Desde su fichaje en 2017, el cual rompió el mercado de fichajes a nivel internacional (222 millones de euros), Neymar ha obtenido varios títulos con el Paris Saint Germain.