Neymar dejó el futbol de élite para unirse al Al Hilal de Arabia Saudita, pero su aventura en Medio Oriente estuvo marcada por una dura lesión que lo alejó de las canchas por más de un año, y aunque ya está de vuelta, su estadía podría ser pasajera, pues en América ya lo esperan.

En el ocaso de su carrera, volver a América se ha convertido en una posibilidad para Neymar, quien tuvo una desafortunada lesión que le impidió mostrar su mejor versión con el Al Hilal de Arabia Saudita.

Neymar volvería al continente americano para jugar con el Santos de Brasil, equipo con el que debutó y dio el salto a España con el FC Barcelona.

El vicepresidente de la junta directiva del Santos de Brasil, Osvaldo Nico, reveló conversaciones con Ney en las que asegura que existe un acuerdo para que vuelva al club que lo vio nacer como futbolista.

¿Qué dijeron en Santos de Brasil sobre el regreso de Neymar?

Osvaldo Nico, vicepresidente de la junta directiva del Santos, señaló que existen altas posibilidades de que Neymar vuelva a América para jugar en Brasil en junio próximo.

“Neymar vuelve al Santos. En junio. Esta es la conversación que estamos teniendo”, señaló el vicepresidente del club brasileño.

“Hubo una conversación rápida, que siempre son las más efectivas, pero para poder avanzar debe estar mejor. Neymar llegaría en junio, lo estamos trabajando”, agregó Osvaldo Nico.

En este contexto, Neymar finalizaría la temporada en el Al Hilal de Arabia Saudita y en junio próximo, tomaría sus maletas para volver con el club de la Serie B de Brasil.

El Inter Miami de la MLS, otra posibilidad en la carrera de Neymar

Hace unas semanas, también se especuló sobre la posible llegada de Neymar al Inter Miami de la MLS, equipo en el que milita Lionel Messi.

Al parecer Messi quiere sumar a más amigos al Inter Miami y luego de que Neymar comprara un departamento en Florida, los rumores sobre su llegada a la MLS estallaron.

No obstante, Gerardo Tata Martino, habló sobre la posibilidad y aseguró que el límite salarial en la MLS puede frustrar la llegada de Neymar al Inter Miami.

“Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga no flexibiliza el tema del límite salarial”, dijo Martino, DT del Inter Miami.