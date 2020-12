Un niño de 11 fue víctima de racismo en un partido de futbol, por lo que Neymar le mandó un mensaje para animarlo.

No cabe duda de que Neymar es un gran futbolista, pero es todavía mejor como persona y ser humano, y muestra de ello fue el emotivo y significativo gesto que tuvo con un niño de 11 años que sufrió racismo en un partido de futbol.

Neymar mandó un mensaje al niño, quien sufrió racismo durante un partido de futbol y que relató los hechos en un mar de lágrimas, en un video que se hizo viral. El futbolista brasileño no se quedó de brazos cruzados y le mandó un gran mensaje de ánimo.

"Vi que pasaste por una situación completamente desagradable y triste. Infelizmente, pasamos por este tipo de cosas que ya no encajan a día de hoy. Te deseo fuerza, mucha luz y mucho amor", dijo el brasileño a través de un video.

Neymar enviou um vídeo ao menino Luiz Eduardo, que teve um video seu repercutido essa semana na internet que ele relata que havia sofrido racismo enquanto jogava bola, No vídeo Neymar deseja pra ele força, sucesso e muita luz na vida dele! ❤️#RacismoNo pic.twitter.com/4D9VK5EwkZ — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) December 18, 2020

Los lamentables hechos de los que fue víctima Luiz Eduardo ocurrieron el miércoles durante un partido en el marco de un torneo infantil realizado en Caldas Novas. El niño de 11 años terminó el partido en llanto debido a que el entrenador del equipo contrario le llamó negro en repetidas ocasiones: "El tipo decía así: '¡cierra al negro ahí!'. Ahí yo esperé al final para hablar con mis padres. Lo dijo un montón de veces".

La prensa brasileña se ha encargado de hacer eco de esta lamentable noticia, mientras que la organización del torneo ha suspendido al entrenador, quien asegura no haberlo hecho.

Neymar contra el racismo

Esta no es la primera ocasión en la que Neymar se manifiesta en contra del racismo, del cual también ha sido víctima. Fue hace un par de meses, en un partido entre PSG y Olympique de Lyon, cuando tuvo una fuerte discusión con el defensa español, Álvaro, quien, de acuerdo al brasileño, le llamó negro.

El caso se hizo importante en el futbol francés, se realizó una investigación, pero el futbolista español -que negó ser racista- no fue castigado, pues no se encontró evidencia de lo que acusaba Neymar.

¡ATENCIÓN! Hay problemas en el partido del PSG 🆚 Istanbul por racismo.



El cuarto árbitro se refirió al jugador Demba Ba del equipo turco como “este negro” y todos decidieron abandonar la cancha👏🏻



🚫NO AL RACISMO ✊🏿#UCL



pic.twitter.com/bNR3egS5A2 — Triangulo Deportivo 🏠👩‍💻👨‍💻 (@TrianguloD) — Triangulo Deportivo 🏠👩‍💻👨‍💻 (@TrianguloD) December 8, 2020

El último caso de racismo en el que se vio involucrado fue hace un par de semanas, en el duelo entre PSG e Istanbul Basaksehir , donde el auxiliar del entrenador del conjunto turco, acusó al árbitro de llamarle negro.

Neymar y Mbappé mostraron su solidaridad y decidieron suspender el encuentro exigiendo la salida de silbante en cuestión. Al día siguiente, cuando se jugó el resto del encuentro, los jugadores saltaron a la cancha con una camiseta con la leyenda: "No to racism (No al racismo)".