Neymar se hizo al presente al minuto 21 del PSG vs Istanbul Basaksehir, partido que había sido suspendido por un supuesto acto racista.

México.- El partido entre PSG y Istanbul Basaksehir correspondiente a la sexta jornada de la Champions League se reanudó luego de que fuera suspendido por un incidente de índole racista.

Vaya que el reinicio de este partido resultó vibrante debido al sublime gol anotado por el brasileño Neymar, quien con dicho poema dejó en claro que es uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

El gol contó con gestos técnicos dignos de enmarcar, toda vez que, tras recibir un pase de Marco Verratti , Neymar encaró a su rival y se deshizo de él mediante un túnel. Acto seguido cacheteó el balón en aras de colocarlo en el ángulo izquierdo de la portería defendida por Mert Günok.

QUÉ PEDAZO DE GOL 🔥



Neymar hace túnel para colocarse en las afueras del área y sacar un disparo en el ángulo imposible para Mert Günok



PSG 1-0 İstanbul Başakşehir #ChampionsxFOX pic.twitter.com/Wn7gSKMUx3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 9, 2020

Jugadores del PSG y Istanbul Basaksehir protestan por supuesto racismo

De acuerdo con lo visto en la transmisión del partido que comenzó este martes 8 de diciembre y que fue reanudado este miércoles, el cuerpo técnico de ambos equipos le reclamaron a Sebastian Coltescu, cuarto árbitro de la contienda, porque supuestamente llamó “negro” a Pierre Webo, miembro del cuerpo técnico del conjunto turco.

Es por ello que previo a la reanudación del partido de la sexta jornada de la Champions League, los jugadores del PSG y del Istanbul Basaksehir se hincaron en forma de protesta contra toda forma de racismo.

¡Todos a una sola voz! 🙌🏻👏 Jugadores del #PSG, #Istanbul y los árbitros se hincaron previo a la reanudación del juego de #UCL, unidos contra el racismo pic.twitter.com/lLPK42rk2q — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) December 9, 2020

De acuerdo con los últimos reportes, la UEFA comenzó una investigación en torno a Sebastian Coltescu, quien en entrevista con un canal de Rumania, su país natal, descartó ser una persona racista; sin embargo, serán las pesquisas las que esclarecerán tal punto.

“Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista, al menos eso espero”. Sebastian Coltescu

*Al momento de la redacción de esta nota el partido va en el minuto 35 y el marcador es de 1-0