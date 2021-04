Neymar mostró su desesperación al agredir a Djalo en la recta final del encuentro que el PSG perdió ante el Lille.

Neymar volvió a ser protagonista para el Paris Saint Germain (PSG), aunque en esta ocasión no de una forma positiva, pues se fue expulsado por agredir a un rival en la recta final del encuentro que el conjunto parisino perdió ante el Lille.

Primero fue al minuto 48 cuando Neymar recibió la primera tarjeta amarilla por un manotazo al rostro de Benjamin André, mientras que al minuto 90 se hizo acreedor a la segunda cartulina amarilla por empujar a Tiago Djalo, quien también se marchó expulsado.

La expulsión 🟥 de Neymar en la caida del PSG 0️⃣🆚1️⃣ ante el Lille en el final del partido.#Ligue1 🇫🇷 🏆 #neymarjrpic.twitter.com/CPESx8Xhxm — El Forastero Deportivo ⚽ (@ElForastero1982) — El Forastero Deportivo ⚽ (@ElForastero1982) April 3, 2021

Sin duda no fue el mejor regreso de Neymar, quien volvió a jugar tras sufrir una lesión, pues su equipo perdió, se fue expulsado y ahora no podrá jugar el próximo sábado ante el Racing de Estrasburgo.

PSG de Neymar perdió ante el Lille en la lucha por la Ligue 1

El Paris Saint Germain (PSG) de Neymar y Mbappé se enfrentó al Lille con la misión de sacar la victoria para dar un golpe de autoridad en la lucha por el título de la Ligue 1.

Sin embargo, las cosas no salieron nada bien para el cuadro parisino, pues no solo no ganaron, sino que perdieron ante un Lille que se llevó la victoria gracias a un gol del canadiense Jonathan David al minuto 20.

Jonathan David (21|🇨🇦) adelanta en el marcador al Lille ante el París Saint-Germain en el Parc des Princes.



El canadiense se retiró lesionado minutos después. 11 Goles en la Ligue 1 20/21.



GOLEADOR NORTEAMERICANOpic.twitter.com/WECRQ2LRt1 — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) April 3, 2021

De esta manera, el Lille se llevó un duelo más que importante con el que se queda como líder en solitario con 66 puntos , mientras que el PSG es segundo con 63 unidades.

El PSG se prepara para medirse al Bayern Múnich en Champions

Ahora el PSG tendrá que cambiar el chip de inmediato para preparar l duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League que jugará el próximo miércoles ante el Bayern de Múnich, en lo que será la repetición de la final de la edición pasada.

Para este encuentro, el cuadro parisino podrá contar con Mbappé y Neymar, no así con Marco Verratti, quien dio positivo por Covid-19. Por su parte, el Bayern Múnich, campeón vigente, no tendrá disponible a su mejor jugador, Robert Lewandowski, quien sufrió una lesión con la Selección de Polonia.