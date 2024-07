Las Tuzas del Pachuca entrarán a escena para el partido inaugural del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. La primera parada del equipo hidalguense será en el Estadio Victoria ante las Centellas del Club Necaxa.

El Necaxa vs Pachuca dará el banderazo de salida a un nuevo torneo en la Liga MX Femenil. Las Tuzas llegan con ánimo de revancha luego de quedarse a las puertas de una final en el semestre pasado.

Uno de los grandes atractivos del debut de las Tuzas del Pachuca en el Apertura 2024 es la posible presentación de Kenti Robles en la Liga MX Femenil.

La histórica defensa mexicana terminó su aventura por Europa e irrumpió en la Liga MX Femenil para jugar con Club Pachuca.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Necaxa vs Pachuca de la Liga MX Femenil?

El partido Necaxa vs Pachuca abrirá el telón del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil y para la alegría de los aficionados al futbol femenino, la transmisión del encuentro será gratuita.

La transmisión del partido debut de las Tuzas del Pachuca en el Apertura 2024 será a través del canal de streaming ViX.

Necaxa y Pachuca se medirán este jueves 4 de julio en la cancha del Estadio Victoria, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Partido: Necaxa vs Pachuca

Fecha: Jueves 4 de julio

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX

¿Cómo llegará Pachuca Femenil al Apertura 2024?

Las Tuzas del Club Pachuca han sido de las grandes protagonistas de la Liga MX Femenil, desde su creación en el verano de 2017; sin embargo, el ansiado título se le ha negado torneo tras torneo pese a jugar tres finales.

En el pasado Clausura 2024 fueron protagonistas de la mejor fase regular en su historia. Alcanzaron 42 puntos de 51 posibles; es decir, el 82 por ciento de efectividad.

A pesar de la gran fase regular, Club Pachuca Femenil fue exhibida por Rayadas de Monterrey en las semifinales. Cayeron por global de 6-2.

Un nuevo torneo está por comenzar y las Tuzas volverán a la carga con el título de la Liga MX Femenil como su gran objetivo. En el Apertura 2024, se presentarán con un fichaje de lujo, Kenti Robles.

“Yo lo he elegido (Club Pachuca) porque creo que sus valores son los mismos que tengo como persona y si no nos movemos en un trabajo, una institución, un club o tu misma pareja, que no tenga tus mismos valores, es muy difícil compenetrarse”, señaló en su presentación con las Tuzas.