El Napoli ganó el partido de vuelta ante el Granada, pero no le alcanzó en el resultado global, quedando eliminado de la Europa League.

La SSC Napoli, equipo donde se desempeña el futbolista mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League a manos del Granada, lo que significa un golpe duro para el conjunto italiano.

Pese a que ganó el duelo de vuelta 2-1 ante el Granada, al Napoli no le alcanzó en el marcador, el cual terminó 3-2 a favor del equipo español, el cual accedió a la ronda de octavos de final del segundo torneo de clubes más importante de Europa.

Napoli vs Granada AFP

Napoli iba por el milagro ante el Granada

El partido no pudo comenzar mejor para el Napoli, pues a los tres minutos ya habían marcado uno de los dos goles que necesitaban para empatar el marcador global. Fue tras un error del Granada cuando Piotr Zielinski definió para poner el 1-0 parcial.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Gattuso, no supo defender la ventaja y al minuto 25 recibió el gol del empate, obra de Ángel Montoro, lo que obligaba a su equipo a marcar tres goles más para avanzar.

El Napoli, que no pudo contar con el Chucky Lozano por una lesión, volvió a recortar distancias hasta el complemente, concretamente al minuto 59, gracias a un gol de Fabián Ruiz; no obstante, el conjunto de Nápoles no pudo marcar los dos goles que le faltaban y quedó eliminado de la Europa League.

¿Qué le queda al Napoli del Chucky?

El Napoli no ha tenido su mejor temporada y muestra de ello es que, con varios meses para terminar la temporada, ha quedado fuera de la mayoría de los títulos a los que aspiraba en esta campaña.

El primer trofeo que perdieron fue la Supercopa de Italia tras caer 2-0 ante la Juventus. Fue precisamente el equipo de Turín el que eliminó al club napolitano de la Copa Italia, torneo del que era el actual campeón.