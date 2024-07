El presente de Carlos Salcedo es oscuro. En medio de todas las especulaciones y las versiones sobre la muerte de su hermana, el futbolista se ha mantenido lejos del foco público y ha trascendido que desde el pasado viernes no acude a la Noria, pues ya ni siquiera entrena con Cruz Azul.

Nadie sabe dónde está Carlos Salcedo, el jugador mexicano ya no entrena con Cruz Azul, desde el 1 de julio no ha hecho publicaciones en sus redes sociales y hasta el momento no ha declarado nada respecto a las graves acusaciones en su contra.

El nombre de Carlos Salcedo ha tomado relevancia en las últimas semanas y no por su futbol ni actuaciones en la cancha. La cruel muerte de su hermana, Paola Salcedo, ha derivado en una serie de acusaciones en su contra.

Tras el asesinato de Paola Salcedo, Carlos pidió su salida de Cruz Azul, al momento está separado de la institución y se espera que en los próximos días rescinda su contrato.

¿Cuál es la situación de Carlos Salcedo, jugador de Cruz Azul?

De acuerdo a información de León Lecanda, el viernes 5 de julio Carlos Salcedo acudió por última vez a La Noria para negociar su salida de la institución y aunque no ha logrado rescindir su contrato con Cruz Azul, sí recibió un permiso para ausentarse “por un tiempo definido”.

Según la fuente, el pasado viernes “se llevó a cabo en La Noria una reunión de más de una hora entre la directiva celeste y Carlos Salcedo”, en la que se determinó que podría ausentarse por un tiempo.

El reporte indica que Cruz Azul no pagará el salario de Carlos Salcedo, pero aún no está definida su situación laboral y la rescisión del contrato sigue sin llegar.

Situación de Carlos Salcedo. (@Leonlec)

¿Dónde está Carlos Salcedo, jugador de Cruz Azul?

De acuerdo a la fuente mencionada, Carlos Salcedo se encuentra fuera de México. Gracias al permiso provisional que le concedió Cruz Azul.

Tan pronto se dio a conocer la noticia de la muerte de Paola Salcedo, Carlos pidió su salida de Cruz Azul. Ha trascendido que, en estos momentos, se encuentra fuera del país y que está trabajando en la rescisión de su contrato con la institución cementera.

A la decisión de Salcedo, le siguió un mensaje de su madre, María Isabel Hernández Navarro, quien acusó a su propio hijo de ser el “autor intelectual” del asesinato de Paola.

La Fiscalía señaló que se trató de un intento de asalto, pero la familia de Salcedo insiste en señalar al futbolista de Cruz Azul como responsable del cruel deceso de Paola.