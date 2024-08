Una leyenda de la lucha libre, Villano V, murió a los 62 años de edad. Su hijo, Villano V Jr, lo dio a conocer mediante una publicación en redes sociales en la que se despide de su padre:

“Papá te amo con toda mi vida! Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estas con Chely,con mi abuelita que tanto extrañabas! Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor! Te honraré día a día! Gracias papito! No tengo palabras”, comentó Villano V Jr, sin aclarar el motivo de la muerte de su padre.

Este luchador tuvo un paso importante por la Triple A, WCW, UWA, CMLL, sin duda las década de los 90, fue donde vivió sus mejores años arriba del ring.

Villano V Jr despide a su padre en redes sociales (Captura de pantalla)

Noticia en desarrollo, en breve más información