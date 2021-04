Muere la madre de Jared Borgetti

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la muerte de María Gertrudis Echavarría, madre de Jared Borgetti

El futbol mexicano se encuentra de luto, pues este sábado se dio a conocer la muerte de María Gertrudis Echavarría, madre del exfutbolista mexicano Jared Borgetti.

Fue la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la que, a través de su cuenta de Twitter, externó sus condolencias por la muerte de la madre de Borgetti, quien fuera por muchos años, el máximo anotador de la Selección de futbol de México.

"Nos unimos a la pena que embarga por el sensible fallecimiento de María Gertrudis Echavarría. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD" Jared Borgetti

El emotivo mensaje de Jared Borgetti a su madre por su cumpleaños

Hasta el momento, Jared Borgetti, quien ahora se desempeña como analista de futbol para la cadena ESPN, no se ha pronunciado en redes sociales tras la muerte de su madre.

Fue hace poco más de dos meses, cuando elexfutbolista de la Selección Mexicana y de clubes como Santos Laguna, Pachuca y Bolton Wanderers, escribió un emotivo mensaje para su madre por su cumpleaños número 78.

"Hoy cumple años una persona que me ha demostrado que nunca hay que darse por vencido en ningún momento. Sin importar que todo esté en contra, tú puedes hacer que no influya en ti y mostrar una actitud positiva para cambiar todo.

"Feliz Cumpleaños Madre! Gracias por todo lo que me has enseñado y demostrado con ejemplos. Dios te llene de salud por mucho tiempo más" Jared Borgetti

Santos Laguna manda sus condolencias a Jared Borgetti

Como era de esperarse, lo mensajes de apoyo en este difícil por momento no tardaron en llegar para Jared Borgetti. Uno de los primeros en hacerlo, además de la Federación Mexicana de Futbol, fue el Club Santos Laguna, donde el delantero hizo historia.

"Estamos contigo en este difícil momento, Jared Borgetti. Un abrazo fraternal para ti y toda tu familia" Club Santos Laguna

La Selección Mexicana también mandó su mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter, misma que se vio respaldada por decenas de aficionados que también expresaron sus condolencias a Borgetti.