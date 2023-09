El futbol femenil se encuentra de luto; Maddy Cusack, ex futbolista de la Selección de Inglaterra y el Shiffield United, murió este jueves 21 de septiembre a la edad de 27 años.

Maddy Cusack fue capitana de la Selección de Inglaterra Femenil en categorías inferiores, mientras que su carrera en la Premier League dio inicio bajo los colores del Aston Villa.

Sin embargo, esta no era la única tarea que desempeñaba la ex jugadora, pues también era ejecutiva del departamento de marketing de “The Blades” desde el año 2019.

La noticia de la muerte de Maddy Cusack se dio a conocer hace un par de horas a través de un comunicado compartido en las redes sociales del conjunto inglés.

“El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. El Club y la familia de Maddy agradecerían un período de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento”, comentó el equipo.

Maddy Cusack: ¿De qué murió la ex jugadora de la Selección Inglaterra, capitana y figura del Sheffield United Femenil?

La muerte de la histórica futbolista Maddy Cusack, cimbró al deporte femenil tras darse a conocer la noticia este jueves 21 de septiembre en las redes del Sheffield United.

Sin embargo, la causa de esta misma no se ha dado a conocer y por respeto a la familia de la ex jugadora inglesa, podría no revelarse en un buen tiempo.

Maddy Cusack impuso una marca de 100 partidos disputados con la camiseta de “The Blades”, algo que nadie nunca había hecho en la rama femenil del conjunto de Yorkshire del Sur.

“Esta es una noticia desgarradora para todos en Bramall Lane. Maddy tenía una posición única al ser parte de varios equipos en Sheffield United y era popular entre todas las personas con las que entraba en contacto”, dijo Stephen Bettis, CEO del equipo.

