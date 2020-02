Marega, compañero del “Tecatito” Corona, abandonó el campo del Estadio Afonso Henriques al minuto 70.

México.- Una parte de la afición del Vitoria Guimaraes se portó de manera vergonzosa y reprobable, toda vez que lanzaron insultos racistas contra Moussa Marega, jugador del Porto que incluso tuvo que pedir su cambio luego de tan deleznable episodio.

Los hechos tuvieron lugar al minuto 70 del encuentro, cuando el maliense, visiblemente molesto, no aguantó más los agravios discriminatorios y pidió su cambio. Asimismo y presa del coraje, arrojó una silla a las gradas sin que llegara a pegarle a alguien.

Aunque sus propio compañeros, rivales y hasta el técnico Sérgio Conceiçao intentaron disuadirlo para que siguiera en la cancha, Marega, quien marcó el segundo gol de los Dragones al 60 de acción, se fue a los vestuarios del Estadio Afonso Henriques, por ende, Wilson Manafá entró al terreno de juego.

Lo de menos fue que el Porto, equipo del mexicano Jesús “Tecatito” Corona, quien jugó 84 minutos, ganó el partido por marcador de 1-2, lo que les permite estar como sublíderes del certamen con 53 puntos, uno menos que el Benfica.

Marega explota en redes

El ariete Moussa Marega mostró su enfado desde un primer momento, pues reprobó la actitud de la hinchada con el pulgar hacia abajo y “pintando dedo” . Pero también exhibió su inconformidad en redes sociales tras el cotejo.

Y es que goleador, que por cierto militó con el Guimaraes en la temporada 2016-17, publicó en su cuenta de Instagram un duro mensaje contra los racistas y cuestionando el accionar del árbitro, quien lo amonestó por su actitud.

“Me gustaría decirles a esos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas... que se jodan. También agradezco a los árbitros que no me hayan defendido y me hayan sacado una amarilla por defender mi color de piel... Espero no encontrarte más en un campo de fútbol. Eres una vergüenza”. Moussa Marega

Cabe señalar que cuando dejó el campo, una parte de la grada comenzó a corear el nombre de Marega; sin embargo, ni ello lo hizo cambiar de opinión y finalmente dejó el campo.