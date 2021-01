Tyson cuestionó que Mayweather se proclame como el mejor boxeador, cuando hay nombres como Julio César Chávez o Sugar Ray Robinson.

Floyd Mayweather es considerado por muchos como el mejor boxeador de la historia, gracias a su récord perfecto de 50 victorias ; no obstante, para Mike Tyson hay otros boxeadores que están por encima del estadounidense, como el caso de Julio César Chávez.

Fue en su famoso podcast, donde Mike Tyson habló sobre los mejores boxeadores de la historia, señalando que no considera que Mayweather lo sea pese a su récord de 50-0, pues destacó que hay boxeadores como Julio César Chávez.

El 'Iron Mike' recordó que el 'César del Boxeo' tuvo una racha de 90 peleas sin perder , además de que tenía al menos cinco combates a lo largo del año.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings" Mike Tyson

Mike Tyson no hace menos a Floyd Mayweather

Mike Tyson quiso dejar en claro que Mayweather ha sido uno de los mejores boxeadores, pero no considera que sea el mejor de la historia cuando están los nombres de Chávez o el de Sugar Ray Robinson , quien llegó a tener una racha 78 peleas sin perder con 60 nocauts.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto. Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una y luego tuvo una racha de 78 triunfos con 60 nocauts” Mike Tyson

Por su parte, la racha más larga de Mike Tyson sin derrota en su carrera profesional fue de 37 peleas, hasta que perdió contra James Douglas. Al final, el pugilista de 54 años terminó su carrera con un récord de 50-6 con 44 nocauts.