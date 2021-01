El ex director técnico de las Águilas aseguró que la afición de América pedía refuerzos imposibles para el club.

Miguel Herrera volvió a hablar tras su salida como entrenador del América, pero ahora explotó contra un sector de la afición que pedía refuerzos de alto calibre, cuando la situación económica del club no es la de antaño.

La entrevista que el 'Piojo' Herrera dio para el podcast 'Sin Llorar' sigue dando de qué hablar, en especial por lo que dijo sobre la afición, la cual pide refuerzos imposibles para el club, como cuando comenzaron a pedir el nombre de Arturo Vidal , un jugador que jugó en el Barcelona y que actualmente se desempeña con el Inter de Milán.

"La gente dice: 'Traigan a Messi, a Cristiano'. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que 'Traigan a Vidal, vayan por Vidal' y ni cuenta se dan, hablan puras mamadas [...] Vidal cobra lo que en México no se paga ni cerca, tiene ofertas de cinco o seis de los mejores clubes del mundo. Nada más dicen 'Traigan, traigan', pero que de su bolsa saquen el dinero" Miguel 'Piojo' Herrera

Miguel Herrera critica "falta de memoria"

Asimismo, Miguel Herrera arremetió contra todos aquellos que en algún momento pidieron su salida del América, pues aseguró que hay "falta de memoria", ya que bajo su gestión se ganaron títulos sin hacer grandes inversiones, además de que dejó sanas las finanzas del club.

"Me caga que la gente no vaya a los números. Fue un club que ganó tres títulos, el club no gastó dinero, en números negros, pero en esta gestión de tres años y medio, el club está en números no negros, sino re-negros"

Miguel Herrera habla sobre el caso Renato Ibarra

El 'Piojo' también tocó el polémico caso de Renato Ibarra , futbolista que tuvo que salir del club debido a un problema extra cancha que tuvo con su esposa. Pero el técnico aseguró que la decisión no la tomó el equipo, sino los altos mandos de la empresa dueña del equipo.

"La decisión no pasó por la gente del club. Es una cosa que hay que decirla como es, la gente del club no tomó la decisión. Es una decisión del corporativo que manchaba la imagen"