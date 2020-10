El zaguero mexicano explicó que el goleador argentino incrementaría la competencia interna del Tricolor.

México.- Aunque varios personajes han manifestado su desacuerdo respecto a la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana, por fin llegó alguien que se pronunció a favor y ese fue Miguel Layún, compañero del argentino en Rayados de Monterrey.

Tal como expuso Miguel Layún en conferencia de prensa, Rogelio Funes Mori tiene la calidad y el talento para ser considerado en los plantes de la Selección Mexicana que dirige Gerardo “Tata” Martino.

Asimismo, la convocatoria del argentino, según dijo el zaguero mexicano, incrementaría la competencia interna en el Tricolor, lo cual ayudaría a que los seleccionados eleven su nivel en aras de ganarse un puesto.

“Siempre he creído que la competencia es lo más importante. No hay crecimiento si no hay competencia. Me queda claro es que Funes (Mori) podría aumentar la competencia con la calidad que tiene. Esto obliga a que los demás sigan creciendo. Veo con buenos ojos que un jugador con la su calidad pueda sumarse en planes de Selección” Rogelio Funes Mori

¿Cuándo sería convocado Funes Mori al Tricolor?

Sin lugar a dudas las declaraciones de Miguel Layún en conferencia de prensa contrastan con las emitidas por personajes como Miguel Herrera y Hugo Sánchez, quienes se pronunciaron en contra del eventual llamado del argentino.

No obstante, Rogelio Funes Mori podría ser convocado a la Selección Mexicana para la primera Fecha FIFA del 2021 , la cual se llevará a cabo en el mes de marzo. Y es que el goleador de Rayados de Monterrey tiene contemplado acelerar su proceso para obtener la ciudadanía mexicana.

El “Mellizo”, como también es conocido el argentino de 29 años, arribó a la Liga MX de la mano de La Pandilla en 2015. Enseguida se convirtió en un referente, al grado de que es hoy por hoy el segundo máximo anotador en la historia del club regiomontano. Aunado a ello presume 3 títulos en el futbol mexicano.