Miguel Layún se encuentra haciendo una campaña en redes para que Sergio 'Kun' Agüero se convierta en nuevo jugador de los Rayados de Monterrey.

Miguel Layún no solo es futbolista y empresario, ahora ha comenzado una nueva etapa como promotor, al menos eso es lo que parece ya que comenzó una campaña en redes sociales para lograr que Sergio 'Kun' Agüero se convierta en nuevo jugador de los Rayados de Monterrey.

Fue a través de su Twitter, donde Layún comenzó una campaña para que el 'Kun' Agüero, delantero estrella del Manchester City llegue al conjunto de Monterrey, argumentando que el Estadio BBVA Bancomer le gustó al argentino, además de que Javier 'Vasco' Aguirre es el entrenador de Rayados.

"RT para que el @aguerosergiokun se venga a jugar a @Rayados!!

Mándenle amor Corazón azul

• El estadio le gustó

• Tiene equipo de esports (me suena familiar)

• Está el vasco aquí

No sé, no suena tan descabellado si vemos estos puntos!" Miguel Layún

¿De dónde conocen Miguel Layún y Sergio 'Kun' Agüero?

Aunque Miguel Layún jugó varios años en el futbol de Europa, jamás fue compañero de Sergio 'Kun' Agüero, pero entonces ¿de dónde se conocen el futbolista mexicano y el aregntino?

Fue en el mes de mayo, durante los primeros meses de la pandemia por el coronavirus, cuando Layún y Agüero se enfrentaron en una serie de partidos en el FIFA 20, ya que ambos gustan mucho de jugar videojuegos.

Durante sus enfrentamientos en la consola, el delantero argentino quedó maravillado con el Gigante de Acero: "Impresionante el estadio de Rayados. Una locura", señaló.

El Kun Agüero quedó impresionado con el estadio de @Rayados durante el partido ante @Miguel_layun pic.twitter.com/QA3auNb1Lc — José Manuel Escobedo (@JoseEscobedo_) — José Manuel Escobedo (@JoseEscobedo_) May 29, 2020

¿Dónde jugará el 'Kun' Agüero la próxima temporada?

Sergio 'Kun' Agüero ha sido uno de los mejores delanteros del mundo en los últimos años, sobre todo destacando en el Manchester City; no obstante, su futuro no está claro, pues es casi un hecho que no seguirá en el conjunto inglés.

El contrato del argentino culmina en el próximo mes de junio, por lo que, de no renovar con el cuadro de Manchester, podrá marcharse libre a otro equipo.

Agüero cuenta con 32 años de edad, por lo que aún podría disputar al menos un par de temporadas más en el máximo nivel. Es por eso que se espera que grandes clubes de Europa busquen hacerse con sus servicios, como el Atlético de Madrid, Barcelona o incluso el Real Madrid.