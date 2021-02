Miguel Herrera dijo que el árbitro Luis Enrique Santander y el VAR se equivocaron al anular un gol a Pumas, versión que contradijo Álvaro Morales.

México.- Durante uno de los programas de ESPN, Miguel Herrera, otrora DT del América, protagonizó un cruce con el siempre polémico comentarista deportivo, Álvaro Morales.

Todo comenzó cuando Álvaro Morales afirmó que el árbitro Luis Enrique Santander, apoyado por el VAR, acertó al anularle un gol a Pumas en su partido ante Toluca; sin embargo, Miguel Herrera no estuvo de acuerdo con tal percepción, incluso dijo que el comentarista de ESPN veía el futbol de espaldas .

“Alvarito, ves el futbol de espaldas hermano. Cómo vas a pensar que te van a anular un gol así. No me digas esas tonterías por favor. Para nada, sabes que te tengo un gran aprecio como persona, sé que tú eres un tipo que críticas, me encanta tu forma de ser y para criticar, pero no puedes decir eso” Miguel Herrera

Considera Miguel Herrera que le faltó experiencia a Emanuel Montejano

De hecho, Miguel Herrera consideró que fue la propia inexperiencia de Emanuel Montejano la que sembró la duda en el silbante; aunque eso sí, le dejó en claro a Álvaro Morales que jugadas como esas suelen existir por racimos en los encuentros de Liga MX.

Sin lugar a dudas la marcación de Luis Enrique Santander tras revisar el VAR estuvo marcada por la polémica . Y es que anuló el gol debido a que Emanuel Montejano, jugador de Pumas que estaba en fuera de lugar, supuestamente interfirió para que un defensa de Toluca no jugará el balón.

“No me jodas Alvarito. No puedes decir o justificar el gol anulado a los Pumas. Yo te vuelvo a repetir, hay jugadas que le regresan al portero y el delantero se pone por delante y no las marcan. No tenemos nada de colmillo, y menos Montejano, que es muy joven, no me jodas por favor Alvaro” Miguel Herrera

Arturo Brizio contradice a Miguel Herrera

Por su lado, Arturo Brizio, quien es el dirigente de la Comisión de Árbitros, contradijo a Miguel Herrera y le dio la razón a Álvaro Morales, pues en una entrevista aseveró que el gol estuvo bien anulado.

¿La razón? Sencilla, Emanuel Montejano estaba en fuera de lugar y al obstruir al jugador de Toluca sacó ventaja de su posición.