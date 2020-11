Para Miguel Herrera, Chivas tendrá una ligera ventaja al contar con público en su estadio.

México.- Continúan surgiendo opiniones respecto a la polémica apertura del Estadio Akron para el partido de Ida de los Cuartos de Final que protagonizarán Chivas y Club América.

Ahora le tocó el turno a Miguel Herrera, DT del Club América, quien explicó que la afición se encuentra ávida de asistir a los estadios como solía hacerlo antes de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aseguró que, al menos en su percepción, el momento todavía no está para que exista público en las tribunas.

“A los que estamos en el fútbol nos encanta que la gente esté en el estadio. Creo que no es el momento para aglomerar gente, pero lo están haciendo bien con una capacidad del 15 por ciento… nos da la ilusión de que se está empezando a arrancar, aunque la situación me parece todavía no está para ir a los estadios, pero lo que quiere la gente es estar en un estadio de fútbol y más en un partido tan atractivo” Miguel Herrera

Cabe señalar que el Estadio Azteca, sede del Club América, no abrirá sus puertas para recibir aficionados en lo que será el duelo de Vuelta, ya que la situación de salud en la Ciudad de México es delicada.

En ese sentido, Miguel Herrera estimó que jugar con público como local representa una ventaja. Aunque también explicó que el hecho de que vaya a haber gente en el Estadio Akron permitirá ver un partido más intenso.

“No solo el peso de ser local, pero el ánimo del jugador. Por más que lo muchachos entren calientes, se muevan, escuchar a la gente que te está recriminando, te está haciendo sentir la localía se siente y el jugador entra con una adrenalina distinta” Miguel Herrera

El partido de Ida por los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, que enfrentará a Chivas y al Club América, tendrá lugar en el Estadio Akron este 26 de noviembre a las 21:00 horas.

Mientras que la Vuelta de este Clásico Nacional, se llevará a cabo en el Estadio Azteca en el mismo horario pero el 28 de noviembre.