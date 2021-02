Miguel Herrera, ex DT del América, también reveló que tarde o temprano volverá a la Selección Mexicana de Futbol.

México.- Miguel Herrera afirmó que en algún momento volverá al Club América, equipo del cual fue echado luego de fracasar en el Guard1anes 2020 y en la Concachampions.

Fue durante una entrevista llevada a cabo en ESPN donde Miguel Herrera respondió de manera afirmativa cuando le preguntaron si algún día regresaría a dirigir al Club América. que en estos momentos es dirigido por Santiago Solari .

Recordemos que el famoso “Piojo” es uno de los entrenadores más ganadores en la historia de las Águilas, pues ahí conquistó dos títulos de Liga MX, uno de Copa MX, así como un Campeón de Campeones.

La Selección Mexicana de Futbol, otro de los objetivos de Miguel Herrera

En la misma dinámica, Miguel Herrera aseguró que tarde o temprano volvería a la Selección Mexicana de Futbol, a la cual dejó en 2015 debido a que golpeó al periodista Christian Martinoli .

Asimismo, el “Piojo” aseveró que tiene los “tamaños” para dirigir en cualquier equipo del mundo , pues está considerado como uno de los mejores directores técnicos del momento más allá de encontrarse desempleado.

Aunque su paso con la Selección Mexicana de Futbol resultó breve, lo cierto es que dicha gestión dejó muy buen sabor de boca en materia futbolística, sobre todo por el buen Mundial Brasil 2014 que llevó a cabo.

¿Miguel Herrera tiene ofertas de Europa?

Al ser cuestionado sobre su futuro, Miguel Herrera, ex DT del Club América , negó que existan ofertas formales de Europa por sus servicios. Sin embargo, reveló que ha tenido algunos acercamientos con representantes de aquellos lares.

Finalmente, el "Piojo", quien suena para llegar al Pachuca, reconoció que ha tenido ofrecimientos provenientes de China y Arabia Saudita , los cuales involucraban una buena cantidad de dinero; no obstante, los rechazó en virtud de que su máximo objetivo es encabezar un proyecto que le permita trascender.