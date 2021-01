Miguel Herrera también descartó que vaya a volver a los foros de TV como analista.

México.- Luego de su intempestiva salida del América, Miguel Herrera ha recibido varias ofertas provenientes del extranjero, concretamente del continente asiático.

Fue en una entrevista con W Deportes donde Miguel Herrera reveló que diversos equipos de Arabia Saudita y China le han llamado para saber su disponibilidad; sin embargo, explicó que por el momento no tiene pensando tomar ningún ofrecimiento debido a la situación que prevalece por la pandemia de coronavirus.

“Me han estado llamando de Arabia y China, pero no es el momento, no estamos pensando en ningún equipo de México, cuando salga la oportunidad veremos. Ahorita es difícil por la situación, vamos a esperar que se calme el COVID-19. Lo ideal es complicado, pero se debe ir armando un equipo para que juegue como a mí me gusta. Cuando salga una oportunidad, analizarla en el aspecto económico y deportivo, ya nos llamaron algunos lugares, pero ahorita disfrutar la familia” Miguel Herrera

Descarta Miguel Herrera volver a los foros de TV

Ahora que está de moda que los exfutbolistas o directores técnicos incursionen en las mesas de análisis de distintas televisoras, Miguel Herrera rechazó la idea de sumarse a algún equipo en particular.

Y es que, a pesar de que estar en los foros de TV le llama la atención, por ahora su objetivo prioritario es continuar su carrera como director técnico.

“Ya he estado en los medios, me llama la atención, pero hoy prefiero descansar y reflexionar. Es atractivo pero mi tirada es seguir siendo técnico” Miguel Herrera

Miguel Herrera manda mensaje a Santiago Solari

Además de hablar sobre su futuro, Miguel Herrera aprovechó la entrevista con W Deportes para mandarle un mensaje a Santiago Solari , quien es el nuevo DT del América.

Según explicó el famoso “Piojo” Herrera, Solari se encuentra en una situación difícil debido a que cuenta con poco tiempo para trabajar su idea de juego; no obstante, el entrenador mexicano le envió sus mejores vibras a sus ex.

“Es una situación difícil. Tiene poco tiempo dirigiendo, pero con el Madrid tuvo un aprendizaje muy grande. Está en el América y yo siempre querré que al América le vaya bien” Miguel Herrera