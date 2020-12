Miguel Herrera ha sido señalado como candidato para dirigir a Cruz Azul, pero el técnico mexicano señaló que sólo tiene ofertas de Arabia y China.

Malas noticias para los aficionados de Cruz Azul, o al menos para los que querían a Miguel Herrera como su nuevo entrenador, pues ha sido el propio entrenador mexicano quien negó que haya negociaciones con la directiva celeste, como se ha especulado en las últimas horas.

Miguel Herrera, quien fue cesado el lunes como director técnico del América, ha hablado para distintos medios de comunicación, entre ellos Marca Claro, donde negó que existan pláticas con la directiva de Cruz Azul como se había especulado en redes sociales.

El 'Piojo' no habló precisamente de La Máquina, pero dejó claro que no ah recibido ninguna oferta por parte de algún equipo de la Liga Mx y tampoco de la Major League Soccer (MLS).

Y de pronto se mueve todo en #CruzAzul con el despido de #miguelherrera 🚂



No hay nada oficial, pero les puedo asegurar que al interior de la directiva ven con buenos ojos ‘echarle’ una llamada para ver que tan dispuesto estaría de seguir activo el próximo #Guard1anes2021 🤨 pic.twitter.com/lBasVyCVOB — La Taberna Pambolera Mx (@Pamboleros2020) — La Taberna Pambolera Mx (@Pamboleros2020) December 21, 2020

Herrera reveló que sólo ha recibido ofertas del futbol de China y Arabia, así como de Chile , donde podría convertirse en el nuevo entrenador de la selección andina ante la inminente salida de Reinaldo Rueda hacia Colombia.

Para Miguel Herrera sería un honor dirigir a Cruz Azul

Que no haya contacto no significa que Miguel Herrera no quiera dirigir a Cruz Azul; todo lo contrario, ya que el propio entrenador mexicano señaló que sería "un honor" ser técnico de un equipo como el de La Noria.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen", dijo en otra entrevista para ESPN.

¿Qué está pasando? 😱😱



Miguel Herrera suena para llegar a Cruz Azul y Robert Siboldi es pedido por la afición del América#ÚLTIMAHORA #CruzAzul#America #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/EbNr3Ehhce — La Máquina (@LaMaquinaMX) — La Máquina (@LaMaquinaMX) December 22, 2020