Miguel Herrera aseguró que el tema extracancha que tuvo el sábado en el duelo del LAFC fue un pretexto para cesarlo.

Dos días después de ser cesado como entrenador del América, Miguel Herrera reapareció ante los medios de comunicación para señalar que el tema extracancha del que fue protagonista el sábado pasado en el duelo ante el LAFC, fue solo un pretexto para cortar su continuidad.

Fue en entrevista con León Lecanda, de ESPN, donde Miguel Herrera fue cuestionado sobre si considera que su pelea con el auxiliar del LAFC fue la causa de su despido, a lo que contestó que más que la razón fue un pretexto.

"Me parece que eso fue un pretexto. No puedo decir que fue lo extracancha, porque sinceramente lo del sábado no fue absolutamente nada", señaló el 'Piojo', quien reveló cómo fue el incidente que protagonizó en la cancha del Orlando City Stadium.

MIGUEL HERRERA SE VA A LOS GOLPES CON EL AUXILIAR DEL LAFC



El Piojo no se aguanto la rabia y protagonizó una pelea que le podría salir muy cara. pic.twitter.com/R2a8PXxbQq — Club América (@ClubAmr57489813) — Club América (@ClubAmr57489813) December 20, 2020

Miguel Herrera: "No voy cambiar"

Miguel Herrera señaló que estaba muy tranquilo y que solo trataba de calmar a sus jugadores para aprovechar la ventaja y el hombre de más que tenían sobre el terreno de juego; no obstante, al ser agredido perdió un poco la cabeza, aunque señaló que en otras épocas hubiera respondido de peor manera.

"Yo estaba muy tranquilo calmando a mi gente y de repente me jaló el pelo y pues sí te descontrolas, pero reaccioné, a lo mejore en otras épocas le hubiera puesto un golpe (...) Me parece que esa es parte de mi pasión, soy así, soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso reflejan mis equipos, pasión y determinación que yo siempre he mostrado", agregó.

Miguel Herrera agradece al América

El entrenador mexicano señaló que su salida se debe a una combinación de circunstancias; no obstante, prefiere ya no pensar en ello y sólo quedarse con el agradecimiento y el cariño que le tiene al Club América.

"Yo me quedo con el agradecimiento que le tengo por esta institución, por el cariño que me dieron todos, desde el primer día que llegué, no quedo más que agradecido", finalizó.

¡ES TU OPORTUNIDAD CRUZ AZUL!🔵😮



Miguel 'Piojo' Herrera se encuentra sin trabajo, si quieren ganar el título de Liga contratalo como tu DT



Aprovecha pic.twitter.com/CzyobzEnTG — Analistas (@_Analistas) — Analistas (@_Analistas) December 21, 2020

No cabe duda de que Miguel Herrera tendrá diversas ofertas de trabajo y en una de esas podría regresar, incluso, el próximo torneo, pues suena como uno de los candidatos más fuertes para llegar a Cruz Azul.