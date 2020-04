El DT del América aseguró que no ha tenido ningún tipo de comunicación con Renato Ibarra desde que fue acusado de golpear a su pareja.

México.- Miguel Herrera dejó en claro que Renato Ibarra está “definitivamente separado del plantel” del América luego de haber agredido a su esposa Lucely Chalá, acción por la cual el ecuatoriano fue a dar al Reclusorio Oriente acusado de violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Lo anterior fue dicho por Miguel Herrera durante una entrevista con ESPN, en la cual aprovechó para pedirle a David Faitelson no hacer “chismes” en torno a la situación de Renato Ibarra. Y es que el comunicador afirmó que un “golpeador de mujeres” no puede estar en una institución tan reputada como lo es la azulcrema.

Esto a raíz de que hace unos días el DT de las Águilas ofreció una entrevista a Radio Fórmula donde dijo que “nadie quiere que Renato salga del América”, palabras que causaron bastante polémica en el medio futbolístico.

“No me toca tomar esas decisiones ni me digan sobre suposiciones, no supongo, no abogo, no voto ni nada. Acato las decisiones que me da la directiva y ellos fueron claros con nosotros para transmitirlo al grupo: Renato está separado del plantel, nada más y es decisión de la directiva. Para que no hagamos chismes de esto, David”. Miguel Herrera

Herrera no ha tenido comunicación con Ibarra

Aunado a ello, Miguel Herrera reveló en esa misma comparecencia que la directiva azulcrema fue muy tajante a la hora de tomar decisiones sobre Renato Ibarra, tan es así que le pidieron avisar de la medida tomada sin que hubiera derecho de hacer preguntar.

“Fui muy tajante con el grupo y siempre me gusta tener la voz de opinión de ellos pero en este caso no nos dieron la oportunidad de opinar y no tenía qué opinar porque así fue de tajante. Les avisé a los jugadores de la decisión de la directiva y ya la comunicaron a la gente, vamos a conectarnos a lo nuestro y nadie hizo réplica”.

¿Un golpeador de mujeres y un personaje acusado de feminicidio en Coapa? Renato Ibarra no puede volver a vestirse en la camiseta azulcrema, porque va en contra de los valores y la responsabilidad social que el América tiene como club. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 31, 2020

Finalmente, el famoso “Piojo” admitió que no ha tenido ningún tipo de comunicación con el futbolista de 28 años, pues así se lo pidió la plana mayor del conjunto emplumado.