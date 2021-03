Miguel Herrera aprovechó su canal de YouTube para pedirle una disculpa a Dos Santos, a quien no quiso ofender con sus declaraciones.

Miguel Herrera fue uno de los protagonistas de la semana por la polémicas declaraciones que realizó sobre Giovani Dos Santos. Arrepentido o no, el 'Piojo' decidió ponerle fin a este tema, ofreciéndole una disculpa al jugador del América.

El 'Piojo' aprovechó su canal de YouTube, donde hace un análisis de cada jornada de la Liga MX, para ofrecerle una disculpa al mayor de los Dos Santos si en algún momento lo ofendió, señalando que jamás fue su intención.

"Quiero aclarar que lo que pasó esta semana fue algo muy tenso. Gio es un jugador muy importante, fue muy importante tanto en el Mundial como en América. Si él se sintió ofendido, la verdad es algo que no era mi intención" Miguel Herrera

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Giovani Dos Santos?

Fue durante la semana cuando Miguel Herrera señaló que Giovani Dos Santos siempre ha estado rodeado de las lesiones, además de que reveló, según él, que el jugador mexicano le pidió el cambio en el duelo entre México y Holanda, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Me dijo que tenía muy calientes los pies y que no aguantaba las ampollas. Vi a varios echarse agua en los zapatos y ahí le pregunté '¿qué tienes?', 'se me están quemando los pies'. Le pregunté por cuánto tiempo más iba a aguantar y me dijo 'te aviso, porque traigo unas ampollas...'. A los cinco minutos me pidió su cambio", señaló el 'Piojo'.

Giovani y Miguel Herrera Mexsport

Giovani Dos Santos le respondió al 'Piojo'

Como era de esperarse, el mayor de los Dos Santos reaccionó a las palabras del 'Piojo' Herrera, con quien hasta el momento llevaba una gran relación.

El jugador del América negó que hubiera pedido su cambio en el partido del Tri, pues son ese tipo de partidos los que un futbolista siempre quiere jugar.