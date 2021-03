Miguel Herrera aseguró que Santiago Solari se encuentra haciendo un buen trabajo al aprovechar la base que dejó en América.

Tal parece que Miguel Herrera ha decidido dedicarse a generar polémica. Ahora lo hizo tras volver a hablar sobre el trabajo de Santiago Solari, quien tomó su lugar como entrenador del Club América.

En entrevista con ESPN, el 'Piojo' Herrera aceptó que Solari se encuentra haciendo un buen trabajo con el América; no obstante, señaló que gran parte de su éxito se debe a que está aprovechando la base que dejó en el equipo azulcrema.

El estratega mexicano recordó que su cuerpo técnico fue quien pidió a Pedro Aquino, quien se encuentra destacando con el equipo, y que prácticamente fue quien armó el equipo, pero aceptó que Solari está haciendo un buen trabajo.

"A (Pedro) Aquino lo pedimos nosotros, llega y está jugando muy bien, (el equipo) está trabajado por Solari, van a pensar que dije que armé al equipo... sí me tocó armarlo a mí, estructurar este equipo y lo está trabajando muy bien. Solari está aprovechando la estructura que habíamos plantado" Miguel Herrera

Miguel Herrera asegura que tenia un gran equipo

Miguel Herrera recordó que, en su momento, tuvo bajo su mando a un gran equipo que ganó prácticamente todo, Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones; no obstante, señaló que ese conjunto fue desarmado a "billetazos".

Y es que en ese cuadro de América se encontraban jugadores como Diego Lainez, Edson Álvarez, Agustín Marchesín, Guido Rodríguez y Matheus Uribe, los cinco vendidos al futbol de Europa.

"Nosotros tuvimos un equipazo que ganó campeonato, Copa y Campeón de Campeones, pero desafortunadamente lo desarmaron y los billetazos que nos llegaron desarmaron al equipo, se fue Marchesín, Guido, Matheus, Lainez, Edson, Cecilio, te podría poner muchos nombres en la mesa y volvimos a reactivar a un equipo" Miguel Herrera

Miguel Herrera Jorge Martinez/Mexsport

Afición tunde a Miguel Herrera

Las declaraciones de Miguel Herrera no cayeron bien en algunos aficionados del América, sobre todo a sus detractores, quienes aseguraron que lo único que busca es protagonismo.

"Claro que si campeón. Así como pediste a Escoboza y cuánto escombro dejaste también. Tenías castigado a Roger y ahora funciona. Hay que saber decir 'me equivoqué, mi gestión no fue exitosa', pero tu personaje está muy crecido", "Te corrieron como perro y tú no tienes nada que ver con el buen paso de Solari", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.