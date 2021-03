Miguel Herrera negó que tenga problemas con Giovani Dos Santos e incluso aseguró que en cuanto pueda, lo pedirá para su equipo.

Miguel Herrera y Giovani Dos Santos han protagonizado un polémico intercambio de declaraciones en las últimas horas. Ahora fue el ex director técnico del América quien negó que tenga problemas con el jugador a quien también dirigió en la Selección Mexicana.

Fue en entrevista con TUDN, donde Miguel Herrera aclaró que no tiene ningún problema con Giovani Dos Santos, con quien seguirá hablando, pues es un jugador que siempre le ha llenado el ojo.

"Nunca he tenido ninguna diferencia con Gio, sin embargo, si le molesta ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico" Miguel Herrera

Miguel Herrera destaca actuación de Giovani Dos Santos en el Mundial de Brasil 2014



De las declaraciones de Miguel Herrera, lo que más generó polémica fue el decir que Giovani Dos Santos pidió su cambio en el duelo entre la Selección Mexicana y Holanda en el Mundial de Brasil 2014, algo que el mismo 'Gio' negó en sus redes sociales.

El 'Piojo' también destacó la actuación del mayor de los Dos Santos en el Mundial, además de que lamentó que cuando se encaminaba a recuperar su mejor nivel, sufrió una dura lesión con el América.

"Tuvo un Mundial extraordinario, le anularon goles legítimos y en el América, cuando mejor momento atravesaba, vino una lesión muy fuerte y no pudo tomar el nivel que ha demostrado" Miguel Herrera

Miguel Herrera: "A Giovani no le alcanza para más de 60 minutos"

El 'Piojo' aseguró que Giovani Dos Santos no ha tenido la mejor preparación física para jugar los 90 minutos de un partido, además de que señaló que las lesiones tampoco le han ayudado a retomar su mejor nivel.