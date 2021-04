Miguel Herrera señaló que le gustaría dirigir al Club Tigres, al que se refirió como una gran institución.

Miguel Herrera es uno de los principales candidatos para suplir a Ricardo 'Tuca' Ferretti como entrenador del Club Tigres, y aunque no hay nada decidido, el 'Piojo' habló al respecto.

En entrevista con Marca Claro, Miguel Herrera señaló que Tigres aún tiene entrenador y que, si le hablan, estará encantado de convertirse en el nuevo director técnico del club.

"Todavía tienen un técnico y hay que aceptar eso, que ya se le informó que no seguirá y en estos momentos la directiva analiza sus candidatos. A lo mejor y no soy yo el candidato, si me hablan yo estaré esperando y por supuesto que me encantaría ir a Tigres, es una gran institución. Al final de cuentas no tengo trabajo" Miguel Herrera

Piojo Herrera: "Habrá trabajo para todos"

Tuca Ferretti y Nacho Ambriz, quienes no seguirán con Tigres y León para el próximo torneo, son junto a Miguel Herrera tres entrenadores de peso pesados que estarán disponibles.

Sobre esta situación, el 'Piojo' señaló que los tres han hecho bien las cosas en sus equipos, por lo que no les faltarán propuestas para trabajar el próximo semestre.

"La verdad es que los tres hemos hecho bien las cosas, ni hablar de lo que ha hecho el Tuca en su carrera, hoy Nacho se va de León dando los resultados que se le exigían y sin duda alguna habrá equipos para todos" Miguel Herrera

Después de que Tigres dio a conocer la salida del "Tuca" Ferreti, estos son los nombres que suenan para llegar al banquillo, Miguel Herrera y "Nacho" Ambriz, ¿ustedes a quién contratarían?

Miguel Herrera reveló que rechazó una oferta de Europa

Miguel Herrera ha sido uno de los entrenadores de México en los últimos años y es por eso que sería raro que pudiera ir al futbol de Europa.

El ex director técnico de las Águilas señaló que ya tuvo una oferta para ir a un equipo de segunda división; no obstante, no llegó a un acuerdo.