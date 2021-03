Miguel Herrera también dio a conocer que Giovani dos Santos pidió su cambió en un Mundial por tener ampollas en los pies.

México.- Miguel Herrera, otrora DT del Club América , lanzó críticas severas contra Giovani dos Santos, a quien dirigiera en dicho equipo y también en la Selección de futbol de México.

En una conferencia llevada a cabo con el youtuber Carlos Master donde Miguel Herrera criticó las constantes lesiones que suele sufrir Giovani dos Santos, incluso dejó entrever que en ocasiones magnifica sus padecimientos.

“Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice ‘me duele’ y ‘me duele’ y de ahí no lo sacas… Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Pues le duele y se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo” Miguel Herrera

Miguel Herrera revela porqué sacó a Giovani dos Santos en el Mundial

Asimismo, Miguel Herrera reveló la razón por la cual sacó a Giovani dos Santos en el partido que México disputó ante Holanda por los Octavos de Final del Mundial Brasil 2014.

Aunque parezca insólito dado lo importante de ese partido, el “Piojo” reveló que Gio fue quien pidió su cambio debido a que le “quemaban los pies” a causa de unas ampollas que tenía.

“Saqué a Gio porque me dijo que tenía muy calientes los pies y que no aguantaba las ampollas… Me dice que trae unas pantallas y no las aguanto, le preguntó cuánto iba a dar más. Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio” Miguel Herrera

Miguel Herrera compara a Giovani dos Santos con el Chicharito Hernández

Finalmente, Miguel Herrera comparó la mentalidad de Giovani dos Santos con la del Chicharito Hernández , quien, según el DT, hubiera jugado cualquier partido con ampollas o con cualquier otra lesión.