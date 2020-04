Miguel Herrera presume carne asada de lujo en plena cuarentena; lo critican por falta de empatía

El entrenador señaló que no hay por qué pasarla mal en la cuarentena, pero varios de sus seguidores, incluido un analista, no estuvieron de acuerdo.

Miguel Herrera siempre causa polémica, no importa cuándo, ni siquiera cuando se encuentra en cuarentena en su casa, donde demostró que no se la pasa nada mal y menos cuando de comida se trata.

'Uniformado' con mandil y guantes, el entrenador del América aseguró que no hay por qué pasarla mal durante el encierro, mientras presumió una carne asada de lujo con una gran variedad de cortes que a la postre disfrutaría junto a sus familiares.

“De verdad que no todo es malo en el encierro, estamos siguiendo la cuarentena, pero hoy nos tocó hacer una carnita asada” Miguel Herrera. DT América

Entre los cortes mencionados por el 'Piojo' se encuentran New York, Rib-Eye, Picaña , entre otros, los cuales tienen un valor entre los 500 y 2 mil pesos cada uno , dependiendo el gramaje.

Revientan a Miguel Herrera, incluido Carlos Albert

La publicación no cayó bien para varios seguidores de Miguel Herrera, a quien criticaron por presumir una carne asada de miles de pesos en medio de la situación en la que se encuentran cientos de miles de mexicanos a causa del coronavirus.

Entre los más críticas estuvo el analista deportivo Carlos Albert, quien criticó al entrenador del Club de Coapa por demostrar una falta de empatía en estos momentos.

"No estoy tan convencido de este video que envía El PIOJO HERRERA. No es el momento de presumir ciertos aspectos y menos si son comerciales pagados. Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca EMPATIA, pero así es el Piojito" Carlos Albert

El 'Piojo' no se quedó callado y decidió responder a la crítica de Albert, asegurando que la publicación la hizo no para recibir dinero a cambio, sino para ayudar a los dueños de el negocio que siempre lo han tratado de buena forma.