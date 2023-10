La Selección Mexicana se enfrentará a Ghana este sábado en un partido amistoso que le servirá a Jaime Lozano como preparación para el ciclo mundialista que está por enfrentar.

Y es que, la Selección Mexicana tuvo 2 encuentros amistosos en septiembre, pero el desempeño dejó un sabor agridulce, por lo que Jaime Lozano intentará sacudirse las críticas y dar mejores partidos.

Aunque, no será sencillo, pues Ghana tiene a grandes jugadores que militan en el futbol de Europa,pero, Jaime Lozano convocó a los jugadores que han destacado más en los últimos meses para los 2 compromisos que está por enfrentar.

La convocatoria quedó de la siguiente manera:

Porteros : Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Toño Rodríguez y Julio González.

: Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Toño Rodríguez y Julio González. Defensas: Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vásquez, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez.

Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vásquez, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Mediocampistas: Luis Romo, Érick Sánchez, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Sebastián Córdova, Jordi Cortizo, César Huerta y Luis Chávez.

Luis Romo, Érick Sánchez, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Sebastián Córdova, Jordi Cortizo, César Huerta y Luis Chávez. Delanteros: Uriel Antuna, Chucky Lozano, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Henry Martín.

Jaime Lozano (Adrian Macias / Adrian Macias)

Selección Mexicana vs. Ghana: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

La Selección Mexicana se enfrentará a Ghana en un partido que promete estar lleno de acció y emociones.

Los fans esperan que el Tri se pueda llevar la victoria y recuperar confianza. Hay varios jugadores destacados, como Chino Huerta, quien ha sido el más destacado de la Liga MX.

Partido: Selección Mexicana vs. Selección de Ghana

Horario: 18:30 horas tiempo del centro de México

Transmisión: TUDN, Azteca deportes (canal 7), Vix

Sede: Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos

Jaime Lozano sobre Memo Ochoa

Pese a las críticas que ha recibido por poner a Memo Ochoa en todos los partidos de la Selección Mexicana, Jaime Lozano aseguró que es el mejor.

Aunque, reconoció que no ha tenido un buen arranque en el Salernitana, la realidad es que es muy probable que siga estando en el XI inicial.

“Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, el Salernitana, pero Memo me parece que sigue jugando a un altísimo nivel por algo está Italia”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok