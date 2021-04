Memo Ochoa pidió a la Concacaf que cuide a los mexicanos debido a que son los que “levantan” el torneo.

México.- Memo Ochoa criticó de manera severa a la Concacaf luego del pobre nivel arbitral de Henry Bejarano , quien llevó las riendas del partido entre Club América y Club Olimpia, donde el conjunto mexicano selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones .

Para Memo Ochoa, capitán del Club América, la Concacaf debería “cuidar” a los equipos mexicanos, pues, dijo, son los que “levantan el torneo” de la Liga de Campeones . Dichas declaraciones derivan de las lesiones que sufrieron algunos futbolistas azulcremas, siendo las más graves de ellas la de Jesús López, quien se fracturó el peroné después de una fuerte entrada.

“Lo rescatable es que avanzamos, pero la Concacaf no cuida a los equipos mexicanos que son los que levantan este torneo, es una lástima porque la materia prima es el futbolista, esperemos que tomen cartas en el asunto, el jugador que lo lesionó (a Jesús López) ni siquiera se acercó a disculparse” Memo Ochoa

Concacaf pone en riesgo la integridad del jugador: Memo Ochoa

En el mismo sentido, Memo Ochoa estimó que será difícil que los equipos mexicanos tomen en serio la Concaf Liga de Campeones si la integridad de sus jugadores está en riesgo.

Además, el portero del Club América se quejó de la diferencia de criterios en el juego ante el Club Olimpia, ya que Henry Bejarano no midió con la misma vara las faltas ocurridas sobre la cancha del Estadio Azteca .

“Concacaf pide que se le dé importancia (al torneo) y cuando pone en riesgo tu salud e integridad es difícil; el árbitro les permitió todo, pisotones, entradas y hasta una fractura permitió, y a nosotros a la primera falta, amarilla directa. Es una lástima que Concacaf permita esto y no se manifieste al respecto” Memo Ochoa

¡EXPLOTÓ! 😡



Memo Ochoa, portero del América se fue contra el arbitraje luego del violento juego contra el Olimpia en la concachampions. 🦅#Concachampions #CONCACAF #SCCL21 pic.twitter.com/Cqm6lQpKkl — CD Deportiva (@CdDeportiva) — CD Deportiva (@CdDeportiva) April 15, 2021

Memo Ochoa reconoce mal desempeño del Club América

Finalmente, Memo Ochoa reconoció que el Club América no ofreció su mejor partido ante el Club Olimpia, de ahí que perdiera por marcador de 1-0. Aunque avanzó gracias a los goles de visitante que metió en Honduras.