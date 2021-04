Yo fui de los pendejos que me ilusionó este proyecto, que la llegada de Peláez y sus bellas palabras me daban una luz de esperanza. Me ilusionaron también los refuerzos que llegaron, que por nombres prometían bastante. Por eso ahora la decepción me está matando.

— Omar Hernández (@OmarHdez69) April 11, 2021