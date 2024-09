Este fin de semana se disputará una edición más del Clásico Capitalino entre América y Pumas por lo que durante el transcurso de los días se ha estado calentando el juego con declaraciones polémicas y uno de los que ha hablado es Miguel Herrera.

Miguel Herrera vivió dos etapas como entrenador del América por lo que es una voz autorizada para hablar de lo que significa un Clásico Capitalino y fiel a su costumbre lanzó unas declaraciones que ya calentaron el juego.

El ahora analista de Fox Sports reveló que antes de que dirigiera a las Águilas no sabía la pasión con la que se vive un América vs Pumas y la relevancia que tiene este encuentro en la temporada para ambos equipos.

Aunque eso sí, el Piojo declaró que mientras él fue DT del conjunto azulcrema se traía de hijos de los del Pedregal, algo que no le agradó a muchos aficionados de los Pumas.

La polémica declaración de Miguel Herrera que calentará el Clásico Capitalino

Alguien que sabe de lo que representa un Clásico Capitalino es Miguel Herrera quien además ha sido de los técnicos que mejores números obtuvo durante su estancia como técnico del América, algo que recalcó recientemente.

En una reciente emisión de La Última Palabra, Miguel Herrera que ahora funge como analista de la misma cadena de televisión, declaró que cuando fue técnico del América solo perdió un juego por lo que añadió que era “papá” del cuadro felino.

“De los 12 o 13 partidos que enfrenté a Pumas, solo perdí uno y gané todos los demás. Ganados, no empatados. Me tocó ser papá de Pumas” manifestó el ex técnico de las Águilas.

Miguel Herrera revela sobre la importancia de un Clásico Capitalino

En el mismo programa, Miguel Herrera habló sobre lo que representa un Clásico Capitalino para ambos equipos algo que desconocía hasta antes de llegar a dirigir al conjunto del América y que es un duelo igual especial.

Detalló que si bien el Clásico más importante es el Nacional, en América y Pumas también se viven estos encuentros con una gran rivalidad debido a que los dos equipos tiene un odio entre sí lo que le mete más pasión.

“El Clásico importante es Chivas vs América, pero éste no lo dimensionaba hasta que lo dirigí. El odio que se tienen, mucho más que con Cruz Azul. Los otros se fueron volviendo clásicos por la repetición, pero éste nació porque se odian”, comentó en Fox Sports.