Hace unos meses, Club León se encontraba preparándose para el Mundial de Clubes. Es por eso que decidieron fichar a Andrés Guardado y a James Rodríguez.

Mejor dicho, Club León le pidió a Andrés Guardado que regresara del retiro cuando ya hasta le habían hecho sus conmemoraciones. Todo con la mira en el Mundial de Clubes.

Luego, la FIFA dio a conocer que los Panzas Verdes no iban a poder disputar el Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad de Grupo Pachuca.

Aunque se decía que podía ser Pachuca o León, pero nadie sabe porqué, los de Guanajuato fueron los elegidos. Ante eso, este viernes 28 de marzo el Club dio una conferencia de prensa con sus capitanes.

“Me daría vergüenza”: Andrés Guardado revienta a equipos que levantan la mano para ir al Mundial de Clubes en lugar del León

Como ya vimos, Club León hizo una conferencia de prensa para aclarar cosas sobre el Mundial de Clubes. Mejor dicho, Andrés Guardado y James Rodríguez se quejaron de la decisión de la FIFA.

Esto dijo Andrés Guardado sobre el Mundial de Clubes: Me parece una injusticia brutal. Para mí, si alguien hizo las cosas mal, fue la FIFA, no León. Porque el tema de la multipropiedad existe. ¿Grupo Pachuca hace cuánto compró León? Hace muchos años. Entonces, participa Pachuca, participa León, en un torneo avalado por la FIFA, y la FIFA no informa al Grupo Pachuca, que, en caso de que clasifiquen sus 2 equipos, no va a poder participar. Y, encima, hacen un reglamento a posteriori, donde dice que no puede estar. Para mí, los equipos que ahora levantan la mano para ir… ¿con qué cara van a decir que merecen ir si no lo ganaron en al cancha? Si ellos también tuvieron la oportunidad de calificarse a una Concachampions y ganarla. La misma oportunidad que tuvieron León y Pachuca, la tuvieron todos los demás que están levantando la mano. Y no la ganaron. Y, después, levantan la mano para ir. A mí, siendo honesto, me daría hasta verguenza. Ahora se ha hablado más de quién puede sustituir a León, en vez de defender que León se lo ganó en la cancha y que tiene que ir León."

James Rodríguez habla sobre si sabía la situación del Mundial de Clubes antes de fichar con León

James Rodríguez llegó al León a inicio del Clausura 2025. La realidad es que el lo ha hecho de gran manera y ha llevado a su equipo a estar en segundo lugar de la Liga MX.

Aunque por supuesto que James Rodríguez fichó con el León porque el Mundial de Clubes lo sedujo. También se debe decir que el equipo ya sabía sobre la posible sanción de la FIFA, así que se especula que no fueron completamente honestos con el colombiano.

"No, la verdad que yo no tenía claro eso, el equipo se lo había ganado en cancha y hasta unos días atrás, estamos fuera. Yo creo que no es justo eso, como yo dije antes, para mi todo esto es algo nuevo, que estando en una Copa o un Mundial y un par de días o semanas antes te digan que ya no estás es algo que nunca me había pasado“, comentó James Rodríguez.