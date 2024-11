La última jornada de la fase regular de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y uno de los partidos más llamativos de este viernes 8 de noviembre será el que enfrentará a Mazatlán FC contra Club Pumas.

El resultado final de este Mazatlán FC vs Club Pumas será determinante para ambos equipos, quienes buscan cerrar el Apertura 2024 con un buen sabor de boca antes de la siguiente etapa del torneo.

Este enfrentamiento será clave, no solo por los puntos en disputa, sino también por la clasificación a la Liguilla y al Play In que se definirá en el último suspiro de la fase regular.

¿Cómo llegan Mazatlán y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?

Mazatlán FC y Club Pumas afrontan la última jornada del Apertura 2024 de la Liga MX con realidades muy distintas. Mientras el equipo de Sinaloa ya tiene su futuro definido, los universitarios aún tienen mucho que pelear.

Club Pumas, con su sólido cuarto lugar en la tabla, llega a la jornada 17 con el objetivo claro de asegurar su clasificación a la liguilla. Una victoria podría garantizarle su pase directo a la siguiente fase.

Por otro lado, Mazatlán FC no tiene mucho más que disputar en esta última fecha. Ubicado en la posición 13 de la tabla, el equipo ya no tiene posibilidades de acceder al Play In y deberá centrarse en terminar la temporada con dignidad.

Este choque entre Mazatlán y Pumas no solo definirá el destino de los universitarios, sino que también será una oportunidad para los de Sinaloa de dar un buen espectáculo a su afición.

Mazatlán vs Pumas (Roberto Echeagaray / Mexsport)

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Pumas de la Jornada 17 de la Liga MX?

El Mazatlán FC se enfrentará a Club Pumas en un partido clave de la Jornada 17 de la Liga MX, el viernes 8 de noviembre de 2024.

El encuentro está programado para las 21:00 horas (Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio El Encanto.